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Почему кошки мурлыкают? 0 26

В мире животных
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки мурлыкают?

Точный ответ на этот вопрос неизвестен.

 

Определить причину мурлыканья кошек с помощью экспериментов (например, с рассечением плоти) невозможно, так как мурлыканье происходит только в комфортных и безопасных условиях для животного.

Существует несколько гипотез. Наиболее распространенная из них утверждает, что мурлыканье возникает в результате сокращения и расслабления голосовых связок и мышц гортани.

Другие теории связывают мурлыканье с вибрацией подъязычных косточек, сокращениями диафрагмы, движением воздуха в легких и даже с ритмичным изменением тока крови в крупных сосудах.

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