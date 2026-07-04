Определить причину мурлыканья кошек с помощью экспериментов (например, с рассечением плоти) невозможно, так как мурлыканье происходит только в комфортных и безопасных условиях для животного.

Существует несколько гипотез. Наиболее распространенная из них утверждает, что мурлыканье возникает в результате сокращения и расслабления голосовых связок и мышц гортани.

Другие теории связывают мурлыканье с вибрацией подъязычных косточек, сокращениями диафрагмы, движением воздуха в легких и даже с ритмичным изменением тока крови в крупных сосудах.