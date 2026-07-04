Петухи не единственные птицы, которые поют или кричат на рассвете. Многие другие виды птиц также издают звуки в это время. Орнитологи до сих пор не пришли к единому мнению о причинах этого явления, поэтому существует несколько гипотез.

1. Птицы поют на рассвете из-за гормонов

У птиц, как и у других животных, включая человека, есть суточный цикл, который регулирует процессы в организме в течение дня. Например, вечером у млекопитающих увеличивается уровень гормона мелатонина, что вызывает сонливость. Утром же уровень мелатонина падает, а уровень гормона стресса кортизола возрастает, что помогает организму проснуться.

Одна из гипотез предполагает, что резкое снижение мелатонина заставляет птиц петь по утрам. Однако у этого предположения есть недостаток: птицам нет необходимости кричать по утрам, так как это не приносит им никакой пользы. Следовательно, снижение уровня мелатонина и утренние песни могут быть просто совпадением, а не причинно-следственной связью.

2. Утренние песни нужны для поиска партнера

Эта гипотеза также связана с выработкой гормонов, но на этот раз — андрогенов. Андрогены — это группа половых гормонов, которые помогают птицам общаться и находить партнеров для спаривания. Некоторые исследователи считают, что утреннее пение способствует выработке андрогенов у самцов, а самки, слыша эти звуки, также испытывают изменения в организме.

3. Утро — лучшее время для романтических песен и флирта

Каждый вид птиц имеет свой сезон размножения. Орнитологи предполагают, что интенсивность утреннего пения может зависеть от способности самки к размножению в данный момент. Таким образом, утренние крики птиц, включая петухов, могут служить способом манипуляции поведением самок в период их фертильности.

4. Песни по утрам обозначают территорию

Птицы часто становятся жертвами хищников ночью. Если самец погибает, его территория становится ничейной и может быть занята другими. Специалисты выдвинули гипотезу, что утренние крики и песни должны быть громкими, чтобы сообщить окружающим, что ночь прошла успешно и самец остался в живых, а значит, его территорию нельзя занимать.

5. Чем лучше песня, тем лучше самец

Существует еще одна гипотеза, связанная с размножением. Ученые считают, что самки выбирают партнеров по качеству их пения. Чем лучше звучит песня, тем лучше физическое состояние самца, что в свою очередь может означать более здоровое потомство.