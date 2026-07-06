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Как эволюция изменила панд за счет отказа от мяса 0 46

В мире животных
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эволюция изменила панд за счет отказа от мяса

Мало кто знает, но эти забавные создания из Восточной Азии являются настоящими хищниками, хотя их рацион на 99% состоит из растительной пищи.

 

Из-за особенностей пищеварительной системы панды потребляют от 12 до 38 килограммов бамбука ежедневно, а все приемы пищи занимают до 14 часов в сутки.

Однако это не всегда было так. Панды постепенно переходили на веганскую диету, изменяя не только образ жизни, но и анатомию — в процессе эволюции животным пришлось "развивать" дополнительный палец.

Недавно китайские исследователи нашли окаменелости вымершего рода панд, возраст которых составляет около 6 миллионов лет, недалеко от городского округа Чжаотун в провинции Юньнань.

Останки древнего предка панд предоставили самые ранние доказательства наличия ложного большого пальца у этих животных. Палеобиологи считают, что дополнительный "палец", представляющий собой видоизмененную кость запястья, стал результатом эволюции после перехода черно-белых мишек на растительную монодиету.

Ложный "палец" позволяет пандам крепко захватывать тонкие бамбуковые стебли, побеги и корни. Однако, в отличие от рук приматов с противопоставленным большим пальцем, шестипалая лапа панды ограничена в движении. Например, животное не может вращать стебель в лапе.

Панды являются одним из восьми видов медведей на Земле. Ранее их ареал простирался на обширные территории по всей Азии, но сейчас он значительно сократился до горных районов на юго-западе Китая, где дикая популяция насчитывает менее двух тысяч особей.

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