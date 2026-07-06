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Как правильно искупать кошку: полезные рекомендации 0 31

В мире животных
Дата публикации: 06.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно искупать кошку: полезные рекомендации

Купание кошки или кота — настоящее испытание как для хозяина, так и для его питомца.

Многие животные ужасно не любят купаться и переживают панический страх.

Поэтому владельцу эта процедура часто сулит исцарапанные руки, а кошке наносит значительный стресс.

Откуда берётся страх

Смятение у животного начинается, как только оно чувствует "неладное".

Помещение в ванную, раздражающие запахи моющих средств, шум воды и настойчивые действия со стороны хозяина — всё это включает инстинкт самосохранения, побуждая желание скрыться. Нервничают от этого даже самые психически устойчивые животные.

Как себя вести

Старайтесь быть как можно более спокойным и неторопливым со своим питомцем.

Попробуйте расслабить его своим негромким голосом и мирным тоном, поместите рядом его любимую игрушку или что-нибудь вкусненькое, чтобы настроить на положительный лад.

Причины для купания

  • обнаружение паразитов (блох);
  • излишнее загрязнение меха;
  • наличие кожных болезней;
  • подготовка к участию в выставке;
  • процесс обновления шерсти (линька).

Почему не стоит слишком часто мыть кошек

Купание — это стресс, который может снизить иммунитет животного. Частое применение моющих средств может иссушить кожные покровы и шерсть, особенно если использовать шампуни, предназначенные для людей.

Поэтому при необходимости используйте специальные шампуни для животных, так как в них предусмотрен нужный уровень pH (кислотно-щелочной баланс) кожи. Также неплохой заменой жидким моющим средствам могут стать спреи или сухие средства для кошек.

Как подготовить животное к помывке

  • длинношерстных питомцев нужно хорошенько вычесать;
  • состричь коготки (за несколько дней до процедуры);
  • подготовить шампунь и пару сухих полотенец.

«3 нет», или Чего стоит избегать во время купания

  • Не используйте холодную воду.
  • Не купайте сразу после кормления (должно пройти как минимум три часа от принятия пищи).
  • Следите за тем, чтобы не залить уши.

Как правильно выкупать животное

Отрегулируйте температуру воды и воздуха в ванной комнате. В помещении должно быть не меньше +23 градусов, а вода — не ниже +41. Чтобы животное не скользило, на дно ванны уложите полотенце. Чтобы исключить попадание воды в уши, можно поместить в них вату.

Придерживая питомца за холку, свободной рукой аккуратно орошайте его из душа. Излишний шум и большой напор воды здесь не нужны, обеспечьте спокойный и рассеянный поток воды.

Хорошенько намочите мех животного, избегая ушей и носа. Нанесение шампуня начинайте со спины, распределяя его на область живота, лапы и хвост. В конце осторожно промойте шею (подбородок) и участок между ушей. Намыливайте и смывайте не менее двух раз!

Закончив купание, промокните воду с шерсти, оберните питомца в сухое полотенце и несколько минут подержите в таком состоянии.

Поместите кошку на подстилку рядом с источником тепла. Если на улице зима, животное можно подсушить феном, осторожно расчесывая шерстку и избегая попадания воздуха в мордочку. В летнее время предпочтительна естественная сушка.

Здоровья и чистоты вашим домашним любимцам!

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