Купание кошки или кота — настоящее испытание как для хозяина, так и для его питомца.

Многие животные ужасно не любят купаться и переживают панический страх.

Поэтому владельцу эта процедура часто сулит исцарапанные руки, а кошке наносит значительный стресс.

Откуда берётся страх

Смятение у животного начинается, как только оно чувствует "неладное".

Помещение в ванную, раздражающие запахи моющих средств, шум воды и настойчивые действия со стороны хозяина — всё это включает инстинкт самосохранения, побуждая желание скрыться. Нервничают от этого даже самые психически устойчивые животные.

Как себя вести

Старайтесь быть как можно более спокойным и неторопливым со своим питомцем.

Попробуйте расслабить его своим негромким голосом и мирным тоном, поместите рядом его любимую игрушку или что-нибудь вкусненькое, чтобы настроить на положительный лад.

Причины для купания

обнаружение паразитов (блох);

излишнее загрязнение меха;

наличие кожных болезней;

подготовка к участию в выставке;

процесс обновления шерсти (линька).

Почему не стоит слишком часто мыть кошек

Купание — это стресс, который может снизить иммунитет животного. Частое применение моющих средств может иссушить кожные покровы и шерсть, особенно если использовать шампуни, предназначенные для людей.

Поэтому при необходимости используйте специальные шампуни для животных, так как в них предусмотрен нужный уровень pH (кислотно-щелочной баланс) кожи. Также неплохой заменой жидким моющим средствам могут стать спреи или сухие средства для кошек.

Как подготовить животное к помывке

длинношерстных питомцев нужно хорошенько вычесать;

состричь коготки (за несколько дней до процедуры);

подготовить шампунь и пару сухих полотенец.

«3 нет», или Чего стоит избегать во время купания

Не используйте холодную воду.

Не купайте сразу после кормления (должно пройти как минимум три часа от принятия пищи).

Следите за тем, чтобы не залить уши.

Как правильно выкупать животное

Отрегулируйте температуру воды и воздуха в ванной комнате. В помещении должно быть не меньше +23 градусов, а вода — не ниже +41. Чтобы животное не скользило, на дно ванны уложите полотенце. Чтобы исключить попадание воды в уши, можно поместить в них вату.

Придерживая питомца за холку, свободной рукой аккуратно орошайте его из душа. Излишний шум и большой напор воды здесь не нужны, обеспечьте спокойный и рассеянный поток воды.

Хорошенько намочите мех животного, избегая ушей и носа. Нанесение шампуня начинайте со спины, распределяя его на область живота, лапы и хвост. В конце осторожно промойте шею (подбородок) и участок между ушей. Намыливайте и смывайте не менее двух раз!

Закончив купание, промокните воду с шерсти, оберните питомца в сухое полотенце и несколько минут подержите в таком состоянии.

Поместите кошку на подстилку рядом с источником тепла. Если на улице зима, животное можно подсушить феном, осторожно расчесывая шерстку и избегая попадания воздуха в мордочку. В летнее время предпочтительна естественная сушка.

Здоровья и чистоты вашим домашним любимцам!