Купание кошки или кота — настоящее испытание как для хозяина, так и для его питомца.
Многие животные ужасно не любят купаться и переживают панический страх.
Поэтому владельцу эта процедура часто сулит исцарапанные руки, а кошке наносит значительный стресс.
Откуда берётся страх
Смятение у животного начинается, как только оно чувствует "неладное".
Помещение в ванную, раздражающие запахи моющих средств, шум воды и настойчивые действия со стороны хозяина — всё это включает инстинкт самосохранения, побуждая желание скрыться. Нервничают от этого даже самые психически устойчивые животные.
Как себя вести
Старайтесь быть как можно более спокойным и неторопливым со своим питомцем.
Попробуйте расслабить его своим негромким голосом и мирным тоном, поместите рядом его любимую игрушку или что-нибудь вкусненькое, чтобы настроить на положительный лад.
Причины для купания
- обнаружение паразитов (блох);
- излишнее загрязнение меха;
- наличие кожных болезней;
- подготовка к участию в выставке;
- процесс обновления шерсти (линька).
Почему не стоит слишком часто мыть кошек
Купание — это стресс, который может снизить иммунитет животного. Частое применение моющих средств может иссушить кожные покровы и шерсть, особенно если использовать шампуни, предназначенные для людей.
Поэтому при необходимости используйте специальные шампуни для животных, так как в них предусмотрен нужный уровень pH (кислотно-щелочной баланс) кожи. Также неплохой заменой жидким моющим средствам могут стать спреи или сухие средства для кошек.
Как подготовить животное к помывке
- длинношерстных питомцев нужно хорошенько вычесать;
- состричь коготки (за несколько дней до процедуры);
- подготовить шампунь и пару сухих полотенец.
«3 нет», или Чего стоит избегать во время купания
- Не используйте холодную воду.
- Не купайте сразу после кормления (должно пройти как минимум три часа от принятия пищи).
- Следите за тем, чтобы не залить уши.
Как правильно выкупать животное
Отрегулируйте температуру воды и воздуха в ванной комнате. В помещении должно быть не меньше +23 градусов, а вода — не ниже +41. Чтобы животное не скользило, на дно ванны уложите полотенце. Чтобы исключить попадание воды в уши, можно поместить в них вату.
Придерживая питомца за холку, свободной рукой аккуратно орошайте его из душа. Излишний шум и большой напор воды здесь не нужны, обеспечьте спокойный и рассеянный поток воды.
Хорошенько намочите мех животного, избегая ушей и носа. Нанесение шампуня начинайте со спины, распределяя его на область живота, лапы и хвост. В конце осторожно промойте шею (подбородок) и участок между ушей. Намыливайте и смывайте не менее двух раз!
Закончив купание, промокните воду с шерсти, оберните питомца в сухое полотенце и несколько минут подержите в таком состоянии.
Поместите кошку на подстилку рядом с источником тепла. Если на улице зима, животное можно подсушить феном, осторожно расчесывая шерстку и избегая попадания воздуха в мордочку. В летнее время предпочтительна естественная сушка.
Здоровья и чистоты вашим домашним любимцам!
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