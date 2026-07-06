В тканях морской рыбы содержится больше солей, чем в пресной воде, и меньше, чем в морской. Если морская рыба окажется в реке, то под воздействием осмотического давления пресная вода будет активно проникать в её организм.

Кровь и другие жидкости разбавятся, клетки потеряют свою функциональность (в частности, мышцы не смогут сокращаться) или даже разорвутся, что приведет к гибели рыбы. У пресноводных видов почки выводят излишки воды, тогда как у морских видов, наоборот, происходит удержание воды и выведение солей, что усугубляет ситуацию.

У проходных рыб перед тем, как попасть в реки, почки адаптируются с «морского» режима работы на «речной». Некоторые виды, такие как судак, способны обитать как в пресной, так и в слабосоленой воде, изменяя режим работы своих почек.