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Исследование шведских ученых: как крокодилы восстанавливают слух 0 32

В мире животных
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крокодилы рулят

Ученые из Уппсальского университета в Швеции изучают уши крокодилов в поисках новых методов лечения нейросенсорной глухоты у человека.

 

Крокодилы известны своим острым слухом и способностью его восстанавливать. Однако механизм, с помощью которого они это делают, до сих пор оставался загадкой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,2 миллиарда человек по всему миру страдают от нарушений слуха. Методы восстановления слуха ограничены, и в случае нейросенсорной глухоты или тугоухости доступны лишь два варианта: ношение слухового аппарата или установка импланта, заменяющего улитку внутреннего уха.

Одной из основных причин глухоты у людей является ухудшение работы рецепторов, которые не восстанавливаются у человека, но обладают этой способностью у некоторых животных.

Ученых заинтересовали крокодилы, которые могут жить более 70 лет и сохранять хороший слух на протяжении всей жизни. Их слух функционирует как на суше, так и под водой: рецепторы реагируют на температуру окружающей среды и изменяют чувствительность к звукам в зависимости от ситуации.

Шведские исследователи проанализировали образцы тканей кубинских крокодилов и африканского тупорылого крокодила, который является одним из самых маленьких представителей своего вида.

С помощью электронного микроскопа и молекулярных методов ученые обнаружили во внутреннем ухе мелкие клеточные частицы, напоминающие экзосомы — микроскопические внеклеточные пузырьки. У крокодилов они образуют альвеолы, которые помогают ресничкам волосковых клеток изгибаться. Кроме того, экзосомы выделяют ферменты, способные разрушать и восстанавливать мембрану, о которую трутся реснички при улавливании звуковых колебаний.

Авторы исследования предполагают, что именно эта особенность делает слух крокодилов особенно острым и регулирует чувствительность в различных средах, а также участвует в процессе восстановления внутреннего уха.

«Новые волосковые клетки у крокодилов образуются в результате активации опорных клеток. По нашей гипотезе, этот процесс запускается эфферентными нервами, которые передают импульсы от мозга», — говорит Хельге Раск-Андерсен, профессор экспериментальной отологии в Университете Уппсалы.

Хотя ученые еще не выяснили все детали, они надеются вскоре раскрыть механизм воссоздания волосковых клеток у рептилий.

Эти знания из мира крокодилов могут оказать значительное влияние на миллионы людей с нарушениями слуха, сообщает издание Phys.org.

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