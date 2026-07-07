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Почему у обезьян не растут усы и борода, если мы произошли от общего предка? 0 22

В мире животных
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обезьяна с усами

Растут.

 

У обезьян тело покрыто шерстью, поэтому растительность на их лицах почти не заметна. Однако у некоторых видов она хорошо выражена. Например, у бородатой мартышки шерсть на щеках и нижней челюсти белая, что на фоне общей бурой окраски выглядит как седая борода.

Пышную рыжую бороду имеют самцы орангутанов. Но первенство по этому признаку держат южноамериканские обезьяны: императорский тамарин (Saguinus imperator) с большими белыми усами и черноспинный саки (Chiropotes satanas) с длинной черной бородой.

Стоит отметить, что форма растительности на лицах обезьян меняется в процессе эволюции, и у большинства видов усы и борода не являются половыми признаками.

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