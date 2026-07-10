Ходьба на поводке может показаться сложной задачей, особенно когда собака тянет своего владельца в разные стороны, решая, куда идти.

Это не так критично для маленьких собак, хотя и они должны уметь вести себя на поводке. Однако, когда речь идет о крупных и сильных питомцах, прогулка может привести к травмам.

Эксперты делятся советами о том, как отучить собаку тянуть поводок.

1. Почему собака тянет поводок

Существует множество причин, по которым собака может тянуть поводок. Она может видеть других собак и хотеть поиграть с ними, преследовать кошку или просто исследовать окружающую среду. Питомцы чувствуют необходимость исследовать свою территорию и устанавливать социальные связи, и поводок ограничивает их свободу.

Собака может пытаться противостоять этим ограничениям, особенно если у нее доминирующий характер. Часто натягивание поводка указывает на проблемы в отношениях между собакой и владельцем, когда собака идет впереди, а не наоборот.

2. Ошибки владельцев при выгуле собаки

Многие владельцы, не осознавая этого, способствуют тому, что собака начинает тянуть поводок. Одна из распространенных ошибок заключается в том, что, когда щенок идет к чему-то интересному, владелец следует за ним. Это укрепляет у собаки мнение, что она сама решает, куда идти.

Еще одна ошибка - это крики и дергание поводка, когда собака тянет. Это может привести к тому, что питомец будет избегать владельца, а также может стать стимулом для дальнейшего натягивания поводка.

Многие владельцы начинают реагировать только тогда, когда поведение собаки становится невыносимым, что приводит к игнорированию наказания.

3. Как отучить собаку тянуть поводок

Прежде всего, важно выбрать удобный ошейник или шлейку и поводок длиной не менее 2 метров. Неправильно подобранные аксессуары могут помешать собаке вести себя корректно на прогулке.

Дрессировка должна быть направлена на то, чтобы собака понимала, что гулять на поводке ей выгоднее, чем тянуть. Это можно достичь, поощряя желаемое поведение и игнорируя нежелательное.

Один из способов - продолжать прогулку только после того, как собака ослабит поводок. Если она начинает тянуть, нужно остановиться и ждать, пока она не успокоится и не отпустит поводок, только тогда можно двигаться дальше.

Собака должна понимать, что натягивание поводка не приведет к желаемому результату. Дополнительным стимулом может быть похвала, когда она ослабляет поводок и смотрит на владельца.

Недоуздок может быть полезен для отучения собаки от натягивания поводка, особенно если это большая и сильная собака. Он работает так, что при натяжении поводка собака поворачивает голову, что останавливает ее движение.

Кликер может помочь в дрессировке. Это устройство издает щелчок при нажатии. Сначала стоит провести небольшое упражнение с питомцем: привлечь его внимание, щелкнуть и угостить. Позже, во время прогулки, щелкать каждый раз, когда собака ослабляет поводок, чтобы она ассоциировала звук с наградой.