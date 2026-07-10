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Необычное поведение жаб в лесах Англии удивило зоологов 0 85

В мире животных
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необычное поведение жаб в лесах Англии удивило зоологов

Исследователи из Кембриджа, которые планировали изучать древесных сонь, были удивлены, обнаружив земноводных в их гнездах. Обычные жабы нашли укрытие в дуплах на высоте около трех метров и спокойно спали там.

 

Это открытие стало основой для исследования, которое впервые выявило частоту, с которой жабы гнездились и даже размножались на деревьях. Ученые, обследовавшие жилища сонь, летучих мышей и птиц, отметили, что большинство из них занимали обычные хозяева.

Тем не менее, в 18 из 277 гнезд был зарегистрирован вид Обыкновенные жабы (Bufo bufo), а из 1388 деревьев рукокрылых амфибии занимали 19. Хотя процент небольшой, для вида, который не приспособлен к лазанию по деревьям, это значительная цифра.

Жаб находили в дуплах семи видов деревьев, чаще всего они предпочитали козью иву и выбирали гнезда на высоте от 1,2 до 3 метров. Эксперты, присоединившиеся к кембриджским экологам, были удивлены этим поведением. Обыкновенная жаба — наземная амфибия, которая обитает как в лесах, так и на болотах, но всегда на поверхности суши или в воде.

«Мы не могли поверить в то, что нашли. Мы привыкли находить лесных птиц и других мелких млекопитающих в дуплах, но не ожидали увидеть там земноводных», — говорит Нида Альфулай, менеджер по природоохранным исследованиям благотворительной организации «Народный фонд защиты исчезающих видов».

Исследователи отмечают, что для наземных бесхвостых позвоночных с короткими лапками, массивным телом и отсутствием когтей такое поведение является настоящим подвигом. По мнению ученых, это может сигнализировать о серьезных причинах, вынуждающих жаб подниматься выше привычной среды. Предполагается, что причиной «смены дислокации» могли стать попытки избежать хищников и паразитов, а также доступ к новым пищевым ресурсам.

Новое поведение амфибий также коррелирует с тем, что в Великобритании обыкновенная жаба стала наиболее уязвимым видом позвоночных за последние 30 лет. Численность этого вида сократилась на 68%. Открытие подчеркивает важность защиты естественной лесной среды обитания для этого вида. Дупла деревьев оказались гораздо более важной экологической особенностью, чем считали зоозащитники ранее.

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