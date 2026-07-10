Ирландия — одно из немногих мест на Земле, где отсутствуют змеи. Аналогичная ситуация наблюдается в Новой Зеландии, Исландии, Гренландии и Антарктиде.

Согласно легенде, святой Патрик изгнал змей из Ирландии в V веке, обращая местных жителей в христианство и совершая различные чудеса. Однако ученые считают, что змеи не обитали в Ирландии уже многие тысячи лет к тому времени.

Во время последнего ледникового периода, который завершился около 10 тысяч лет назад, Ирландия была покрыта ледниками, что делало выживание змей невозможным. Когда лед отступил, уровень океанских вод повысился, и Ирландия оказалась изолированной от материка, что не позволило змеям попасть на остров. Великобритания стала островом на две тысячи лет позже, поэтому там можно встретить несколько видов змей.

Единственной сухопутной рептилией, которая смогла проникнуть в Ирландию, стала живородящая ящерица.