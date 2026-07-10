Внутреннее веко содержит слезные железы и узелки иммунной ткани. При его движении слезная жидкость, содержащая иммунные белки, равномерно распределяется по поверхности глаза — это можно сравнить с работой «дворника» с омывателем.

Кошки, которые потеряли третье веко из-за травмы, часто сталкиваются с хроническим раздражением роговицы и конъюнктивитом. Дополнительное веко также улучшает защиту глаза при быстрых движениях в густой растительности.

Интересно, что это веко, присутствующее у многих млекопитающих и птиц, отсутствует у людей и других приматов.