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Зачем кошке нужно дополнительное веко? 0 53

В мире животных
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем кошке нужно дополнительное веко?

Для увлажнения глаз и защиты иммунной системы.

 

Внутреннее веко содержит слезные железы и узелки иммунной ткани. При его движении слезная жидкость, содержащая иммунные белки, равномерно распределяется по поверхности глаза — это можно сравнить с работой «дворника» с омывателем.

Кошки, которые потеряли третье веко из-за травмы, часто сталкиваются с хроническим раздражением роговицы и конъюнктивитом. Дополнительное веко также улучшает защиту глаза при быстрых движениях в густой растительности.

Интересно, что это веко, присутствующее у многих млекопитающих и птиц, отсутствует у людей и других приматов.

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