Кошка — капризное, территориальное и своенравное животное. Это объективная реальность, с которой согласится любой владелец.

Владельцы кошек понимают, что простое кормление и ласкание питомца не гарантирует счастливую и беспроблемную совместную жизнь.

Как хозяева, люди несут ответственность за эмоциональное благополучие своих питомцев, которое напрямую связано с физическим состоянием. Как и у людей, здоровый дух в здоровом теле.

Эксперты выделили факторы, которые могут негативно повлиять на психическое состояние кошек.

1. Посещение ветеринарного кабинета.

Посещение ветеринара вряд ли станет приятным событием. Однако можно сделать это менее травматичным. Важно, чтобы кошка имела постоянный доступ к транспортной клетке, чтобы она воспринимала её как часть интерьера и даже как место для сна.

Некоторые ветеринары рекомендуют опрыскивать клетку кошачьими феромонами, которые оказывают успокаивающее действие. Это помогает животному чувствовать себя в безопасной среде.

Также можно несколько раз взять животное для знакомства с врачом без каких-либо процедур, если все прививки сделаны и это безопасно. Этот вопрос лучше обсудить со специалистом.

2. Смена жилья.

Кошки — территориальные животные, и смена места жительства всегда вызывает стресс. В этой ситуации можно использовать синтетические кошачьи феромоны.

Также стоит сохранить некоторые старые атрибуты животного, чтобы у него было больше привычных вещей, которые обеспечивают безопасность.

3. Новый член семьи.

Будь то другое животное, ребенок или новый человек, кошка может реагировать на изменения. Животное может проявлять избегающее поведение или даже депрессию. Чтобы избежать этого, важно обеспечить период адаптации.

Это может быть пространство, где животное может побыть наедине, или отвлекающие факторы — всё зависит от подхода и личного суждения. Опять же, можно использовать кошачьи феромоны.

4. Громкий и навязчивый шум.

Рекомендуется избегать создания шума, включая крики, громкую музыку и стук. У кошек очень чувствительный слух, и то, что люди не считают раздражающим, может негативно сказаться на них.

Спокойная и тихая обстановка необходима для воспитания счастливого питомца.

5. Игра с лазером.

Многие используют лазер для развлечения, но постоянное использование может быть источником стресса. Кошкам необходимо преследовать и ловить свою добычу, чего не происходит с лазером.

Не стоит полностью исключать эту игрушку, но лучше использовать её реже и в сочетании с другими предметами, которые можно ловить и грызть.

6. Отсутствие когтеточек.

Когтеточки — обязательный атрибут для кошек. Без них животное не будет счастливым, и мебель пострадает. На каждую кошку должно приходиться как минимум две когтеточки.

7. Отсутствие умственной стимуляции.

Кошки — умные животные, и им нужно внимание, а не только еда и физические игры. Хорошо, если владельцы найдут время для мероприятий, которые развивают умственный потенциал кошки.

8. Знакомство с новыми людьми.

Питомцы инстинктивно прячутся от неизвестности. Заставлять их выходить из укрытия, когда они этого не хотят, не стоит. Важно, чтобы встречи с незнакомыми людьми проходили так, чтобы у кошки была возможность спрятаться и решить, когда и как она хочет появиться.