Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как питаются ласточки? 0 35

В мире животных
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ласточка

На лету.

 

Ласточка не умеет собирать добычу с земли, деревьев или стен, поэтому охотится в полете, ловя *воздушный планктон* — мелких насекомых.

Ее зрение, как и у большинства птиц, очень острое: она способна заметить издалека не только рой мошкары, но и отдельных мошек. Ласточка накапливает их во рту, собирая в склеенный слюной комок. Когда он становится достаточно большим, она проглатывает его или несет птенцам.

Добычей ласточек могут стать и крупные насекомые, такие как бабочки, жуки и стрекозы, но обязательно летающие.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Необычное поведение жаб в лесах Англии удивило зоологов
Изображение к статье: Зачем кошке нужно дополнительное веко?
Изображение к статье: Обезьяна с усами
Изображение к статье: Крокодилы рулят

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: военные США и Ирана
В мире
Изображение к статье: Бразильская модель и блогер Кауана Бильяр
ЧП и криминал
Изображение к статье: сенатор
Политика
Изображение к статье: Таблетки и банкноты
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщина пьет воду
Люблю!
Изображение к статье: Концерт кубинско-американского рэпера Pitbull
Lifenews
Изображение к статье: военные США и Ирана
В мире
Изображение к статье: Бразильская модель и блогер Кауана Бильяр
ЧП и криминал
Изображение к статье: сенатор
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео