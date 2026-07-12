Ласточка не умеет собирать добычу с земли, деревьев или стен, поэтому охотится в полете, ловя *воздушный планктон* — мелких насекомых.

Ее зрение, как и у большинства птиц, очень острое: она способна заметить издалека не только рой мошкары, но и отдельных мошек. Ласточка накапливает их во рту, собирая в склеенный слюной комок. Когда он становится достаточно большим, она проглатывает его или несет птенцам.

Добычей ласточек могут стать и крупные насекомые, такие как бабочки, жуки и стрекозы, но обязательно летающие.