Слон Раджа, который 29 лет жил в Рижском зоопарке, может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Исследователи утверждают, что у него был самый длинный среди известных азиатских слонов бивень.

Раджа отличался крупными размерами: его рост достигал 3,15 метра, а вес превышал 5,5 тонны. Однако главной особенностью слона были огромные бивни.

Первоначально считалось, что длина одного из них составляет 2,61 метра, но тогда не учли часть, находившуюся внутри черепа. В 2023 году бивень извлекли и измерили полностью. Его длина составила 3,26 метра, что на 25 сантиметров превышало прежний мировой рекорд.

Позднее специалисты Рижского технического университета провели повторные измерения и 3D-сканирование. Согласно их результатам, длина бивня достигала 3,28 метра с возможной погрешностью около пяти миллиметров.

Документы для регистрации рекорда впервые направили в Книгу Гиннесса в мае 2023 года, однако решение до сих пор не принято. Организаторы неоднократно запрашивали дополнительные доказательства. Последнюю заявку исследователь Джордж Диан Балан повторно отправил в январе, но ответа пока не получил.

Раджа жил в Рижском зоопарке с 1974 по 2003 год и был любимцем посетителей. Он также стал отцом известной слонихи Зузе. Позже Раджу перевезли в Нидерланды, где он умер от тоски в 2013 году. Сейчас в бывшем слоновнике Рижского зоопарка действует посвященная ему экспозиция.