Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Запахи, которые не нравятся собакам 0 41

В мире животных
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запахи, которые не нравятся собакам

Владельцы собак иногда используют неприятные для питомцев запахи в обучении.

 

Использование определенных ароматов может помочь защитить территорию от "посягательств" питомца и отучить его грызть мебель и другие предметы в доме.

Какие запахи вызывают неприязнь у собак?

Цитрусовые

Большинство животных не любят яркий аромат цитрусовых, и собаки не являются исключением. Свежие фрукты, сухие корки и эфирные масла могут вызывать у них неприятные ассоциации.

Поэтому можно комбинировать различные носители запаха для достижения нужного эффекта.

Резкие запахи

Собаки могут реагировать на незнакомых людей, используя резкие ароматы парфюмерии. Такой запах кажется питомцу неприятным, и он может попытаться прогнать незнакомца.

Также неприязнь у собак могут вызывать работники уборочных служб из-за запаха бытовой химии. Кроме того, собаки не любят запах спиртных напитков, что связано с характерным ароматом.

Полынь, чеснок и лаванда

Опытные дачники, которые любят проводить время на природе с питомцами, часто высаживают эти растения по периметру участка, чтобы отвадить любопытных собак.

Если собака попробует эти растения, это не приведет к серьезным последствиям.

Металл

Запах металла не рекомендуется использовать для обучения, так как реакция собаки может быть непредсказуемой. Этот аромат может вызывать агрессию, страх и неконтролируемое поведение.

Поэтому при покупке вольера для собаки важно убедиться, что отсутствует характерный запах металлических изделий.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем кошке нужно дополнительное веко?
Изображение к статье: Обезьяна с усами
Изображение к статье: Крокодилы рулят
Изображение к статье: Что делать, если собака не ест сухой корм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юлия Высоцкая Иконка видео
Люблю!
Изображение к статье: Юноша несет девушку на руках по пляжу
Наша Латвия
Изображение к статье: Золотая икра из лисичек: вкусная заготовка из грибов на зиму
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как облегчить процесс лепки сырников
Еда и рецепты
Изображение к статье: Памятник Свободы Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Предвыборные обещания Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Юлия Высоцкая Иконка видео
Люблю!
Изображение к статье: Юноша несет девушку на руках по пляжу
Наша Латвия
Изображение к статье: Золотая икра из лисичек: вкусная заготовка из грибов на зиму
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео