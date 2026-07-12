Владельцы собак иногда используют неприятные для питомцев запахи в обучении.

Использование определенных ароматов может помочь защитить территорию от "посягательств" питомца и отучить его грызть мебель и другие предметы в доме.

Какие запахи вызывают неприязнь у собак?

Цитрусовые

Большинство животных не любят яркий аромат цитрусовых, и собаки не являются исключением. Свежие фрукты, сухие корки и эфирные масла могут вызывать у них неприятные ассоциации.

Поэтому можно комбинировать различные носители запаха для достижения нужного эффекта.

Резкие запахи

Собаки могут реагировать на незнакомых людей, используя резкие ароматы парфюмерии. Такой запах кажется питомцу неприятным, и он может попытаться прогнать незнакомца.

Также неприязнь у собак могут вызывать работники уборочных служб из-за запаха бытовой химии. Кроме того, собаки не любят запах спиртных напитков, что связано с характерным ароматом.

Полынь, чеснок и лаванда

Опытные дачники, которые любят проводить время на природе с питомцами, часто высаживают эти растения по периметру участка, чтобы отвадить любопытных собак.

Если собака попробует эти растения, это не приведет к серьезным последствиям.

Металл

Запах металла не рекомендуется использовать для обучения, так как реакция собаки может быть непредсказуемой. Этот аромат может вызывать агрессию, страх и неконтролируемое поведение.

Поэтому при покупке вольера для собаки важно убедиться, что отсутствует характерный запах металлических изделий.