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Ученые обнаружили первых млекопитающих, которые занимаются сельским хозяйством после человека 0 295

В мире животных
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Млекопитающие удивляют

Биологи из Флоридского университета (США) выяснили, что млекопитающие не единственные, кто способен к сельскому хозяйству.

 

Исследование нор карманных сусликов показало, что эти животные не просто собирают корни длиннолистной сосны, которые растут в их норах, но и подрезают, рыхлят и удобряют их для увеличения урожая. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Карманные суслики (лат. Geomys pinetis) — это роющие грызуны, обитающие в Центральной и Северной Америке. Они питаются корнями растений и большую часть своей пищи получают под землей, прорывая извилистые туннели длиной до 160 метров.

По подсчетам зоологов, на рытье нор эти животные тратят в 360-3400 раз больше энергии, чем если бы просто передвигались по поверхности. На глубине ходов в песчаной почве корней изначально мало, но в готовых норах они начинают прорастать. При достаточном количестве корней они могут обеспечить 21-62% ежедневной потребности в энергии.

Команда исследователей пыталась выяснить, как сусликам удается выживать на такой скудной пище под землей. Наблюдения показали, что суслики не просто поедают то, что попадает к ним сверху, а активно возделывают свою еду.

Как только корни попадают в их ходы, суслики начинают удобрять их своими экскрементами и мочой, а также защищают урожай. По словам биологов, эти животные создают идеальные условия для роста корней.

«Земледелие известно среди муравьев, жуков и термитов, но не среди других млекопитающих. Юго-восточные карманные суслики — первые нечеловеческие фермеры среди млекопитающих», — говорит Фрэнсис Путц, биолог и профессор Университета Флориды.

Авторы исследования отмечают, что с ними можно поспорить, так как это не самая сложная форма ведения хозяйства. Тем не менее, она все же напоминает то, что делают люди в некоторых видах фермерства.

Не все формы земледелия подразумевают посадку культур: например, лесным фруктовым деревьям просто помогают расти, а не сажают. То же самое можно сказать о многолетних культурах. Если рассматривать термин сельское хозяйство с этой точки зрения, то сусликов можно смело считать частью фермерского сообщества.

Кроме того, корни, выращиваемые карманными сусликами, также способствуют человеческому земледелию, так как они аэрируют почву и возвращают питательные вещества на поверхность.

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