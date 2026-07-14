Владельцы пушистых кошек часто уделяют много времени уходу за шерстью своих питомцев.

Многие считают, что уход за шерстью имеет лишь эстетическое значение, так как колтуны не добавляют привлекательности.

Однако важно понимать, что у ухоженного и здорового животного колтунов быть не должно. Регулярное вычесывание шерсти позволяет кошке самостоятельно справляться с остальным уходом.

Эксперты утверждают, что неухоженная шерсть может представлять опасность для здоровья питомца. Колтуны нарушают терморегуляцию.

Из-за этого кошка может испытывать дискомфорт как в жару, так и в холод.

Кроме того, такой дискомфорт может сделать животное нервным и напряженным. Кошка может вести себя плохо, проказничать и даже проявлять агрессию.

Поэтому важно регулярно вычесывать пушистых кошек. Это поможет питомцам оставаться красивыми, довольными и здоровыми.