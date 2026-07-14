Владельцам собак, проявляющих агрессию к другим животным, часто приходится избегать многолюдных мест во время прогулок.

Агрессия у собак не возникает без причины: любое поведение имеет свое объяснение. Рассмотрим наиболее распространенные причины агрессивного поведения.

Желание доминировать

Если владелец слишком активно пытается установить иерархию в отношениях с собакой, это может привести к тому, что питомец будет стремиться проявить свою индивидуальность. Это чаще всего наблюдается у кобелей и собак доминантных пород.

Если собака теряет уверенность в себе из-за неправильного воспитания, она не всегда становится спокойной: через конфликты с другими животными пес может пытаться восстановить свою самооценку.

Поэтому эксперты советуют избегать жестких методов воспитания.

Неправильная социализация

Некоторые заводчики не позволяют щенкам общаться с другими собаками, слишком рано разделяя их. Это может привести к тому, что собака не понимает, почему она должна быть дружелюбной к незнакомцам.

Лучше всего приучать питомца к социализации с раннего возраста.

Агрессия со стороны других собак

Иногда взрослые собаки могут проявлять враждебность к щенкам и молодым особям. Такое поведение оставляет заметный след на психике собаки.

В результате пес начинает воспринимать других животных как потенциальную угрозу и предпочитает нападать первым.