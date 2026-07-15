Многие люди, выбирая между кошкой и собакой, предпочитают кошек.

У многих людей есть мнение, что кошкам не требуется много внимания, в отличие от собак, с которыми нужно проводить время.

Существует стереотип, что кошки не переживают одиночество и могут спокойно находиться одни.

Но способны ли эти животные испытывать одиночество?

На самом деле, кошки переносят одиночество гораздо тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. Если человек долго отсутствует, у питомца могут проявляться признаки стресса.

Эксперты утверждают, что это негативно сказывается на здоровье наших любимцев. Поэтому не рекомендуется оставлять кошку одну на длительное время, например, на целый день. Как понять, что кошка тяжело переносит одиночество?

Начинает "разговор" первой

Не каждая кошка активно "разговаривает" с владельцем, но если это происходит, стоит обратить на это внимание.

Звуки, которые издает кошка, могут сигнализировать о том, что ей не хватает общения.

Длительный сон

Хотя наши питомцы не жалуются на недостаток сна, при стрессе они могут спать еще больше.

Если кошка просыпается только для еды и туалета, возможно, стоит пересмотреть подход к общению с ней.

Баловство

Если животное страдает от одиночества, оно может начать привлекать внимание различными шалостями.

Кошка может портить мебель, игнорировать лоток или сбрасывать цветы и хрупкие предметы.