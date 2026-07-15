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Контроль на границе с Латвией - это шаг отчаянья - президент Литвы 4 979

В мире животных
Дата публикации: 15.07.2026
LETA
Изображение к статье: Указатель на границе Литвы
ФОТО: Unsplash

Восстановление контроля на границе с Латвией стало бы капитуляцией перед нелегальной миграцией, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"По правде говоря, мы не сталкиваемся с какими-либо специфическими проблемами в отношениях с Латвией, поэтому, на мой взгляд, создание внутренних границ в Шенгенской зоне было бы поражением, своеобразной капитуляцией перед этим явлением", - сказал Науседа журналистам в Вильнюсе после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в среду.

По его словам, "введение" внутренних границ свидетельствовало бы о безуспешной охране внешней границы.

"Поэтому мы обязаны охранять внешнюю границу так, чтобы мотивации или оснований для создания внутренних границ было как можно меньше. Создание внутренних границ - это некое проявление отчаяния, и поэтому мы должны сделать все, чтобы избежать этого в будущем", - сказал Науседа.

По словам Ринкевича, пока вопрос о восстановлении контроля на границе не обсуждается.

"Это было бы катастрофой. Это означало бы, что почти все наши ресурсы пришлось бы направить на охрану внешней границы", - сказал Ринкевич на пресс-конференции.

В последнее время Латвия испытывает сильное давление нелегальной миграции со стороны Беларуси. В этом году в Латвию пытались прорваться, были задержаны и возвращены в Беларусь или остановлены латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне 7855 мигрантов. Это почти в девять раз больше числа попыток попасть из Беларуси в Литву.

По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы, по сравнению с январем-июнем этого и прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в четыре раза - с чуть более 300 до более чем 1,2 тыс. иностранцев, задержанных в Литве.

О возможном восстановлении пограничного контроля ранее упомянул министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас.

Наплыв мигрантов в восточные страны Евросоюза из Беларуси начался в 2021 году, Запад обвиняет минский режим в его организации. Всего с начала миграционного кризиса литовские пограничники не впустили в страну более 25,5 тыс. иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу.

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#Литва #Латвия #миграция #Беларусь #Евросоюз #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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