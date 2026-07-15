Чтобы собаки были счастливы, им необходим регулярный режим физических упражнений.

Оптимальный вариант — выгуливать питомца три раза в день, с учетом породы и размера собаки: маленькой собаке достаточно 30 минут на каждую прогулку, а большой — 1 час. Но что делать, если собака не хочет выходить на улицу?

Собака, запертая дома, может столкнуться с проблемами суставов, эмоциональными расстройствами, избыточным весом и другими заболеваниями.

Вот несколько причин, по которым питомец может не желать выходить на улицу.

1. Плохой прошлый опыт

Собаки могут запоминать негативные события, такие как травмы на улице, драки с другими животными или сильный страх. Если собака пережила такие ситуации, она может бояться прогулок. В таких случаях может потребоваться помощь кинолога для преодоления страха.

2. Незнакомая территория

Собачий нюх в 10 000 раз более чувствителен, чем у человека, и они могут ощущать запахи на больших расстояниях. Если собака недавно переехала, она может чувствовать себя дезориентированной и напуганной из-за новых запахов. Важно проявлять терпение и поощрять питомца, когда он выходит на улицу, не сердясь на него.

3. Незнакомый климат

Собаки имеют более широкий слуховой диапазон, и громкие звуки могут быть для них неприятными. Плохая погода, такая как снег или сильный дождь, также может вызывать страх у собак.

4. Использование поводка

Некоторые собаки, живущие в частных домах, не привыкли к поводку. Если питомец не хочет выходить на улицу, это может быть связано с дискомфортом от ощущения поводка на шее. Награждение собаки за спокойное поведение на поводке поможет создать положительные ассоциации.

5. Плохая социализация

В период с четвертой по двенадцатую неделю жизни щенки проходят важный этап социализации, который влияет на их поведение в дальнейшем. Если собака не подвергалась воздействию различных раздражителей, у нее могут развиться страхи и фобии. Это может быть причиной нежелания выходить на улицу.