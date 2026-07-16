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Как ловить осьминогов? 0 45

В мире животных
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ловить осьминогов?

Для неопытных рыбаков, которые привыкли к ловле на удочку, пойманный в теплом море осьминог может стать настоящей гордостью. Чтобы вытащить его с глубины, достаточно подготовить простую снасть, которая имеет свои особенности.

 

Вместо удочки обычно используют катушку с прочной леской значительной длины. Осьминоги, как известно, не поднимаются на поверхность воды, поэтому леска должна доставать до самого дна. К ней крепятся довольно тяжелое грузило и крючок, размер которого выбирается в зависимости от того, какую рыбу планируется поймать.

В качестве приманки можно использовать краба или привязать к крючку кусок обычного полиэтилена, нарезанного на полоски. Такая самодельная блесна, если ее немного подергивать на леске вверх-вниз, привлекает осьминогов не хуже лакомой добычи.

Другой метод ловли заключается в использовании ловушек. Рыбаки заметили, что осьминоги, ища надежное укрытие, охотно забираются в пустые глиняные кувшины, опущенные на дно. Ловушку можно сделать из обрезков труб или старых автомобильных шин.

Промысел осьминогов с древних времен получил широкое распространение на островах Средиземноморья. Сегодня поймать такую экзотическую рыбу может каждый турист, который приезжает, например, на Кипр. Из портовых городов — Ларнаки, Лимасола и других — к местам обитания осьминогов отправляются морские экскурсии. Осьминоги ловятся круглый год, и опытные кипрские рыбаки отлично знают, где охота может быть особенно удачной. Они делятся своим опытом с гостями — предоставляют снасти и обучают премудростям экзотической рыбалки.

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