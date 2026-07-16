Владельцам кошек бывает сложно, так как эти независимые питомцы часто не проявляют интереса к дрессировке.

Некоторые породы кошек могут выполнять команды, но большинство из них не склонны подчиняться человеку.

Это не связано с тем, что кошки менее умные, чем собаки; они просто не видят смысла в подчинении. Тем не менее, существуют два простых метода, которые могут помочь отучить питомца от плохого поведения.

Команда "нет"

Многие не знают, что можно научить животное выполнять эту команду. Для этого нужен системный подход и терпение.

Когда кошка ведет себя неправильно, возьмите ее на руки и отнесите подальше от "места преступления", повторяя команду.

Через несколько минут предложите питомцу угощение.

Важно не повышать голос, иначе кошка воспримет обучение как стресс.

Шипение

Другой метод заключается в имитации поведения кошки. Кошки выражают недовольство шипением.

Поэтому, когда ваша кошка начинает плохо себя вести, попробуйте издать звук, похожий на шипение.