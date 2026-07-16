Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как отучить кошку от плохого поведения: два простых способа 0 119

В мире животных
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отучить кошку от плохого поведения: два простых способа

Владельцам кошек бывает сложно, так как эти независимые питомцы часто не проявляют интереса к дрессировке.

 

Некоторые породы кошек могут выполнять команды, но большинство из них не склонны подчиняться человеку.

Это не связано с тем, что кошки менее умные, чем собаки; они просто не видят смысла в подчинении. Тем не менее, существуют два простых метода, которые могут помочь отучить питомца от плохого поведения.

Команда "нет"

Многие не знают, что можно научить животное выполнять эту команду. Для этого нужен системный подход и терпение.

Когда кошка ведет себя неправильно, возьмите ее на руки и отнесите подальше от "места преступления", повторяя команду.

Через несколько минут предложите питомцу угощение.

Важно не повышать голос, иначе кошка воспримет обучение как стресс.

Шипение

Другой метод заключается в имитации поведения кошки. Кошки выражают недовольство шипением.

Поэтому, когда ваша кошка начинает плохо себя вести, попробуйте издать звук, похожий на шипение.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стоит ли выбрасывать еду, если на нее села муха?
Изображение к статье: Почему собака не хочет выходить на улицу: пять причин и способы решения проблемы
Изображение к статье: Указатель на границе Литвы
Изображение к статье: Опасны ли колтуны для кошек? Мнение экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ
Спорт
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews
Изображение к статье: Китайский акробат Ли Цинбао
Lifenews
Изображение к статье: опоры жд моста в аэропорту Риги
Политика
1
Изображение к статье: заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ
Спорт
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео