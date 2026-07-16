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Почему собаки лижут руки? 0 56

В мире животных
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки лижут руки?

Таким образом, они выражают симпатию и подчинение.

 

У стайных псовых щенки лижут морды старших сородичей, которые вернулись с охоты, побуждая их отрыгнуть полупереваренное мясо.

Со временем такая реакция приобрела дополнительный смысл: подчиненные особи приветствуют доминирующих, выражая радость и готовность повиноваться. Домашние собаки перенесли эту форму поведения на людей, которых они хотят задобрить.

Однако, поскольку у собак не всегда есть возможность лизнуть человека в лицо, они лижут руки. Иногда трусливые псы также ведут себя с людьми, вызывающими у них страх, тем самым выражая свою покорность.

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