У стайных псовых щенки лижут морды старших сородичей, которые вернулись с охоты, побуждая их отрыгнуть полупереваренное мясо.

Со временем такая реакция приобрела дополнительный смысл: подчиненные особи приветствуют доминирующих, выражая радость и готовность повиноваться. Домашние собаки перенесли эту форму поведения на людей, которых они хотят задобрить.

Однако, поскольку у собак не всегда есть возможность лизнуть человека в лицо, они лижут руки. Иногда трусливые псы также ведут себя с людьми, вызывающими у них страх, тем самым выражая свою покорность.