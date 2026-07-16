Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Слизни: акробаты в мире секса 0 105

В мире животных
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Слизни: акробаты в мире секса

Натуралист Крис Пэкхэм защищает слизней, утверждая, что эти моллюски не только полезны для сада, но и интересны для наблюдения. У людей есть чему поучиться у этих существ.

 

Пэкхэм утверждает, что люди зря недолюбливают слизней. Несмотря на их не самый привлекательный внешний вид и то, что некоторые виды могут вредить урожаю, эти брюхоногие моллюски играют важную роль в поддержании биологического баланса: слизнями питаются ежи, барсуки и другие животные.

Большинство моллюсков являются падальщиками и питаются всем, что могут найти, включая разлагающуюся органику, гниющие растения и помет животных. Если слизень оказался на садовой зелени, это может означать, что листья уже повреждены или больны. Серый слизень Limax Maximus также поедает улиток, червей, опарышей и личинок насекомых.

Кроме того, слизни могут быть интересным объектом для образовательных целей. На уроках биологии можно изучать их телескопические глаза, тактильные щупальца и крупное легочное отверстие (пневмостом).

Интересно, что слизни могут удивить взрослую аудиторию своими акробатическими способностями во время спаривания. Эти гермафродиты обладают как мужскими, так и женскими половыми признаками. Когда пара встречается на ветке, оба моллюска выделяют длинный ком сверхвязкой слизи, на которой они вращаются, как акробаты, а момент интимной близости происходит в воздухе. Половые органы у моллюсков располагаются в области головы и сплетаются, что позволяет им оплодотворять друг друга.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стоит ли выбрасывать еду, если на нее села муха?
Изображение к статье: Почему собака не хочет выходить на улицу: пять причин и способы решения проблемы
Изображение к статье: Указатель на границе Литвы
Изображение к статье: Опасны ли колтуны для кошек? Мнение экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ
Спорт
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews
Изображение к статье: Китайский акробат Ли Цинбао
Lifenews
Изображение к статье: опоры жд моста в аэропорту Риги
Политика
1
Изображение к статье: заседание Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: факел с эмблемой ОИ
Спорт
Изображение к статье: Россия
Политика
1
Изображение к статье: Скоростной поезд ICE
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео