Натуралист Крис Пэкхэм защищает слизней, утверждая, что эти моллюски не только полезны для сада, но и интересны для наблюдения. У людей есть чему поучиться у этих существ.

Пэкхэм утверждает, что люди зря недолюбливают слизней. Несмотря на их не самый привлекательный внешний вид и то, что некоторые виды могут вредить урожаю, эти брюхоногие моллюски играют важную роль в поддержании биологического баланса: слизнями питаются ежи, барсуки и другие животные.

Большинство моллюсков являются падальщиками и питаются всем, что могут найти, включая разлагающуюся органику, гниющие растения и помет животных. Если слизень оказался на садовой зелени, это может означать, что листья уже повреждены или больны. Серый слизень Limax Maximus также поедает улиток, червей, опарышей и личинок насекомых.

Кроме того, слизни могут быть интересным объектом для образовательных целей. На уроках биологии можно изучать их телескопические глаза, тактильные щупальца и крупное легочное отверстие (пневмостом).

Интересно, что слизни могут удивить взрослую аудиторию своими акробатическими способностями во время спаривания. Эти гермафродиты обладают как мужскими, так и женскими половыми признаками. Когда пара встречается на ветке, оба моллюска выделяют длинный ком сверхвязкой слизи, на которой они вращаются, как акробаты, а момент интимной близости происходит в воздухе. Половые органы у моллюсков располагаются в области головы и сплетаются, что позволяет им оплодотворять друг друга.