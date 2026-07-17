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Могут ли дикие или домашние птицы болеть и переносить бешенство? 0 67

В мире животных
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывают ли бешеные птицы?

Актуальный вопрос, в первую очередь, для латвийских дачников и счастливых обладателей огородов.

«Теоретически птицы могут контактировать с вирусом бешенства – например, склёвывая останки больных зверей. Но стать источником заражения для человека они, как правило, не могут, – поясняет эпидемиолог Ирина САМУСЕНКО.

– Этому есть причины. Например, температура тела у птиц выше 40°C. При такой высокой температуре вирус бешенства просто разрушается. К тому же люди могут заразиться бешенством от млекопитающих (лис, собак, кошек) в основном через слюну, которая попадает в кровь при укусе.

У птиц же слюнные железы развиты слабо, клюв у них остаётся сухим. Поэтому, даже если «проблемная» птица вас клюнет, риск заразиться бешенством практически равен нулю».

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#безопасность #птицы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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