Долгое отсутствие хозяина из-за работы и связанное с этим одиночество могут вызывать тревогу у домашних питомцев.

Это сигналы крайней фрустрации и разочарования, которые следует воспринимать как любую другую болезнь.

Наказание за возможные провинности, совершенные во время отсутствия хозяина, может лишь усугубить беспокойство и стресс животного.

Эксперты делятся советами о том, как создать сбалансированные отношения, чтобы питомец мог легче переносить одиночество.



Упражнения

Питомцу необходимо много физических упражнений и умственной стимуляции. Для собак это может означать совместную утреннюю пробежку или активную прогулку перед длительным отсутствием.

Выполнение упражнений незадолго до ухода хозяина может помочь питомцу расслабиться, так как уровень эндорфинов будет повышен, что снижает стресс и тоску.

Для кошек можно изменить окружающую среду, предоставив доступ к открытому воздуху в безопасной зоне, такой как балкон или огороженная территория.

Отказ от суеты

Хозяин должен изменить свое поведение перед расставанием. Важно, чтобы отсутствие не воспринималось питомцем как нечто особенное.

Суета вокруг питомца при уходе или возвращении только усугубляет ситуацию. Если хозяин начнет относиться к этому как к рутине, питомец также будет воспринимать это как норму.

Например, можно потренироваться брать и почти сразу класть обратно свою рабочую сумку или портфель несколько раз в день, оставаясь дома.

Также стоит одеваться или надевать обувь раньше, чем обычно, вместо того чтобы сразу уходить. Если вы живете в частном доме, можно ненадолго завести автомобиль, а затем заглушить двигатель и вернуться в дом.

Короткие отлучки

Полезно практиковать короткие отлучки. Находясь дома, можно проводить время в другой комнате. Постепенно увеличивайте время отсутствия вне дома (поход в ближайший магазин, в гости к соседям и т. п.), чтобы отсутствие на целый день стало частью рутины.

Чтобы поддерживать связь во время отсутствия, рекомендуется оставить предмет одежды, который недавно был надет, на видном месте, например, на кровати или диване, чтобы успокоить питомца. Также можно оставить включенными телевизор или радио для создания эффекта скорого возвращения.