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Как правильно выгуливать кошку на улице и нужно ли это делать 0 92

В мире животных
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно выгуливать кошку на улице и нужно ли это делать

Многие владельцы кошек задаются вопросом: нужно ли выгуливать свою пушистую "подружку", как это делают с собаками?

 

Некоторые владельцы задаются вопросом, стоит ли предоставлять кошке возможность уходить и приходить, когда ей это хочется.

Эксперты отвечают на распространённые вопросы любителей кошек.

Есть ли возможность самовыгула

К сожалению, отпускать питомца на самовыгул, даже если вы живёте в деревне или частном доме, может привести к различным последствиям.

Самое безобидное из них — через три месяца после вольной "гулянки" кошка может подарить вам нескольких котят, если вы не стерилизовали её.

Но есть и более печальные исходы самовыгула: кошка может пораниться или заразиться опасными болезнями, попасть в зубы собакам, её могут украсть или сбить машиной...

Чтобы избежать волнений и страха за свою любимицу, лучше не выпускать кошку из дома. Это возможно лишь для тех кошек, которые не интересуются улицей и спокойно проводят время на диване или на балконе.

Что делать, если кошка хочет на улицу

Если кошка активно просится наружу, ночует у двери и использует любую возможность, чтобы сбежать, значит, её тянет гулять. Вам придётся выгуливать её, защищая от всех возможных опасностей. Как правильно научить животное гулять на шлейке и где это делать?

Первым делом, если вы планируете учить кошку гулять, необходимо привить её от бешенства и обработать от паразитов (блох, клещей). Также нужно прогнать глистов перед началом прогулок на улице. Опасно гулять с кошками, которые не стерилизованы и находятся в течке. Лучше дождаться окончания течки, стерилизовать питомца, а затем начинать прогулки.

Какую шлейку выбрать для кошки? В зоомагазинах представлено множество вариантов, подходящих для различных пород. Если кошка крупная, можно взять шлейку, предназначенную для маленькой собаки, а для маленьких кошек — шлейку для хорьков.

Шлейки бывают двух типов: ремешки с перемычками и петлями, а также комбинезоны. Если вы не хотите возиться с ремнями, лучше выбрать шлейку в виде комбинезона, но кошка может долго привыкать к такой "одежде".

Обратите внимание на длину поводка шлейки. Обычно она не превышает полутора метров, поэтому для большей свободы стоит приобрести специальную рулетку длиной около пяти метров. Проверьте швы на шлейке: даже дорогие варианты могут быстро прийти в негодность из-за слабых швов.

Шлейка куплена, питомец привит и обработан. Осталось самое сложное — приучить кошку к шлейке. Это может занять время: кошка может вырываться, пытаться разгрызть ремешок или просто лечь и отказываться вставать.

Сначала походите в шлейке дома и поощряйте кошку лакомством за спокойное поведение. Затем можно начинать гулять на улице или в деревне.

Где лучше гулять с кошкой в городе? Ищите небольшой лесок или аллею в парке, где тихо и спокойно. Избегайте детских площадок, участков рядом с крупными дорогами и мест, где гуляют собаки.

Прогулки с кошкой должны быть короткими, чтобы животное не утомилось и не перевозбудилось от впечатлений. Можно изредка давать кошке лакомство во время прогулки, чтобы она ассоциировала их с приятными моментами.

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