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Почему у копытных со светлым крупом короткий хвост? 0 27

В мире животных
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему у копытных со светлым крупом короткий хвост?

Для подачи сигналов.

 

Светлое пятно на задней части крупа, известное как зеркало, помогает животным сохранять визуальный контакт друг с другом во время быстрого передвижения в темноте, на закате или в зарослях.

Это особенно важно для детенышей: для них «зеркало» матери служит не только ориентиром, но и сигналом «Беги за мной!». Хвост матери выполняет роль шторки, закрывающей светлое пятно в спокойной обстановке и открывающей его в случае тревоги.

Длинным хвостом сложно взмахивать так же быстро и резко, как коротким. Поэтому длинные хвосты и отсутствие «зеркала» характерны для зубров, бизонов и буйволов, то есть крупных парнокопытных, которые защищаются от хищников не бегством, а коллективной обороной.

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