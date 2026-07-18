Светлое пятно на задней части крупа, известное как зеркало, помогает животным сохранять визуальный контакт друг с другом во время быстрого передвижения в темноте, на закате или в зарослях.

Это особенно важно для детенышей: для них «зеркало» матери служит не только ориентиром, но и сигналом «Беги за мной!». Хвост матери выполняет роль шторки, закрывающей светлое пятно в спокойной обстановке и открывающей его в случае тревоги.

Длинным хвостом сложно взмахивать так же быстро и резко, как коротким. Поэтому длинные хвосты и отсутствие «зеркала» характерны для зубров, бизонов и буйволов, то есть крупных парнокопытных, которые защищаются от хищников не бегством, а коллективной обороной.