У косолапых мышцы сохраняются даже после длительной спячки. Ученые выяснили, как им это удается.

Специалисты из Университетов Хоккайдо и Хиросимы (Япония) подтвердили, что сыворотка крови медведей обладает способностью защищать мышцы от деградации. Ученые провели испытания на клеточных культурах человека, используя плазму, взятую у медведей в период спячки. Результаты показали прирост мышечной массы. Однако механизм воздействия до сих пор остается неясным.

Главный вывод эксперимента заключается в том, что в сыворотке крови спящего медведя существует «некий фактор», который регулирует белковый обмен. Этот фактор может быть использован для поддержания мышечной массы в состоянии обездвиженности, в том числе у человека. Открытие может стать основой для разработки эффективных методов восстановления мышц и реабилитации пациентов, прикованных к постели.

«Неиспользование обычно приводит к потере скелетной мускулатуры и метаболической дисфункции у многих видов животных, включая людей. Напротив, медведи, впадающие в спячку, находятся в состоянии «не использовать, но и не терять», — объяснил Мицунори Миядзаки, доцент Высшей школы биомедицинских наук и здравоохранения Университета Хиросимы.

Медвежья спячка может длиться от 5 до 7 месяцев, в течение которых животные не едят, не пьют и не двигаются. Тем не менее, они выходят из этого состояния с минимальными потерями мышечной массы и сохранными физическими функциями.

Человеку достаточно трех недель бездействия, чтобы начать ощущать потери. Более длительные периоды могут привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, нарушениям метаболизма, иммунным и другим проблемам.

Ученые предполагали, что факторы, предотвращающие атрофию, связаны с кровью животных и активируются зимой во время длительного сна. Новое исследование проводилось с использованием сыворотки черных медведей. Оказалось, что сыворотка, полученная у спящих животных, ослабляет механизм разрушения тканей.

Баланс между синтезом белков и их деградацией определяет рост, сохранение или атрофию мышц. Ученые обрабатывали очищенной плазмой культивируемые клетки скелетных мышц человека. В течение первых суток в них наблюдался повышенный рост белка. При этом на клетках также испытали сыворотку тех же медведей, но собранную во время летней активности. Она не дала аналогичного эффекта.

Авторы выдвигают две гипотезы, объясняющие, как это работает. Возможно, в крови медведей в период спячки подавляется выработка белка MuRF1, который запускает уничтожение неиспользуемых мышц.

Также ученые обратили внимание на гормон инсулиноподобного фактора роста IGF-1, уровень которого повышался в сыворотке спящего медведя. Это могло активировать синтез белков и препятствовать действию разрушителя MuRF1. Однако исследователи отмечают, что до сих пор не уверены, какие именно ключевые компоненты крови отвечают за торможение механизма атрофии мышц.