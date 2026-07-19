Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могут ли дикие или домашние птицы болеть и переносить бешенство? 0 209

В мире животных
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывают ли бешеные птицы?

Актуальный вопрос, в первую очередь, для латвийских дачников и счастливых обладателей огородов.

«Теоретически птицы могут контактировать с вирусом бешенства – например, склёвывая останки больных зверей. Но стать источником заражения для человека они, как правило, не могут, – поясняет эпидемиолог Ирина САМУСЕНКО.

– Этому есть причины. Например, температура тела у птиц выше 40°C. При такой высокой температуре вирус бешенства просто разрушается. К тому же люди могут заразиться бешенством от млекопитающих (лис, собак, кошек) в основном через слюну, которая попадает в кровь при укусе.

У птиц же слюнные железы развиты слабо, клюв у них остаётся сухим. Поэтому, даже если «проблемная» птица вас клюнет, риск заразиться бешенством практически равен нулю».

×
Читайте нас также:
#безопасность #птицы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сколько раз может кусать один и тот же комар?
Изображение к статье: Как помочь домашним питомцам справиться с разлукой
Изображение к статье: Как отучить кошку от плохого поведения: два простых способа
Изображение к статье: Слизни: акробаты в мире секса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Уход за розами в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Лионель Месси
В мире
1
Изображение к статье: Спасенный верблюд
В мире
Изображение к статье: Стефан Вийкамп
В мире
Изображение к статье: Главком Сырский
В мире
Изображение к статье: мигранты
ЧП и криминал
Изображение к статье: Уход за розами в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Лионель Месси
В мире
1
Изображение к статье: Спасенный верблюд
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео