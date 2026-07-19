В американском Сиэтле настоящей интернет-знаменитостью стал енот по кличке Джимоти. Из-за врожденной особенности строения тела зверек выглядит необычно круглым, а миллионы пользователей соцсетей уже называют его самым обаятельным енотом в мире.

Необычный енот из Сиэтла всего за несколько дней превратился в настоящую интернет-сенсацию. Видео с животным, получившим имя Джимоти (Jimothy), набирают миллионы просмотров, а поклонники посвящают ему рисунки, мемы и даже фигурки из конструктора Lego, передает NOS.

Первое вирусное видео сняла местная жительница Кайана Холл во время прогулки. Она заметила под припаркованным автомобилем странное животное и сначала решила, что перед ней кошка.

«Я никогда раньше не видела ничего подобного», — призналась американка местным журналистам.

Позже она выложила ролик в Instagram и дала необычному зверьку имя Джимоти. По ее словам, оно просто идеально ему подошло.

Вскоре в интернете появились и более ранние записи, на которых Джимоти еще совсем маленький. Оказалось, что он вырос в кедровых деревьях на одном из частных участков Сиэтла. Хозяева дома рассказали, что семья енотов регулярно проходила через их двор, а мать и другие детеныши постоянно помогали малышу передвигаться и даже переносили его, когда ему было трудно.

Настоящий ажиотаж вокруг енота привел к появлению отдельного сообщества поклонников на Reddit. Пользователи публикуют фотографии, рисунки и различные творческие работы, посвященные Джимоти. Его изображение даже появилось на большом экране во время матча бейсбольной команды Seattle Mariners.

Ветеринары объяснили необычную внешность

По мнению ветеринара Университета штата Вашингтон Марси Логсдон, необычная форма тела енота, вероятнее всего, связана с врожденной аномалией позвоночника. Из-за этого у животного почти не заметна шея, а туловище кажется коротким и округлым.

При этом специалист отмечает, что Джимоти успешно приспособился к жизни в дикой природе.

«Даже немного вдохновляет видеть, насколько хорошо он справляется со своими особенностями», — говорит ветеринар.

История Джимоти стала редким примером того, как необычное дикое животное способно объединить тысячи людей. Пользователи социальных сетей надеются, что необычный енот и дальше будет спокойно жить на свободе, а его популярность останется лишь поводом для добрых эмоций, а не угрозой для самого зверька.