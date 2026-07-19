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Орнитологи выяснили, почему дятлы не страдают от мигрени 0 78

В мире животных
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орнитологи выяснили, почему дятлы не страдают от мигрени

Идея о том, что мозг дятла защищен от сотрясения благодаря амортизирующему черепу, долгое время считалась неоспоримой.

 


Если предположить, что череп или мышцы дятла действительно выполняют роль амортизаторов, то они могут поглощать часть силы удара о дерево. В результате дятел будет прикладывать больше усилий, что увеличивает нагрузку на его мозг.

Команда зоологов из Антверпенского университета (Бельгия) решила исследовать механизмы защиты мозга дятлов. Статья, посвященная этому исследованию, была опубликована в журнале Current Biology и подготовлена совместно с коллегами из Франции, Германии и Канады.

Исследователи записали на сверхбыструю камеру, как дятлы трех видов долбят древесину. Анализируя видеозаписи, ученые обратили внимание на движения нескольких точек на голове дятлов. Они выяснили, что при ударе точка на глазу дятла, соответствующая передней части мозга, движется с тем же ускорением, что и клюв. Это указывает на то, что во время удара мозг дятла замедляется так же резко, как и его клюв. Таким образом, ученые пришли к выводу, что в черепе дятла амортизация либо отсутствует, либо она крайне мала.

Далее орнитологи решили выяснить, как дятлы избегают травм мозга. Для этого они рассчитали давление, создающееся в черепе дятла во время удара.

В черепной коробке взрослого человека при резком замедлении давление достигает 103 килопаскалей, а в задней части — 101 килопаскаля. Однако в черепе дятла, даже при максимальных значениях отрицательного ускорения, давление составляет лишь 60%, 39% и 50% от этих значений соответственно. Чтобы дятлы получили сотрясение мозга, им нужно ударять по дереву в два-три раза быстрее или долбить в четыре раза более твердую древесину.

Таким образом, распространенная идея об амортизирующем черепе дятла оказалась мифом. Тем не менее, ученые считают, что у птиц есть определенные защитные механизмы от повреждений. К ним относятся суженное субарахноидальное пространство, стабилизация микротрубочек в нейронах лобной доли и сужение шейных вен.

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