При сравнении с крупными сородичами можно заметить, что только домашние кошки обладают вертикальными зрачками.

У таких животных, как пумы, тигры и львы, зрачки имеют привычную округлую форму. Почему же у домашних кошек такая необычная особенность?

Кошки по своей природе являются хищниками, и от успешности охоты зависит их выживание. В отличие от крупных кошек, которые могут вступать в прямое столкновение, домашние кошки предпочитают прятаться и выжидать подходящий момент для атаки.

Некоторые домашние кошки даже в условиях квартиры «охотятся» на игрушки и мух, а их уличные собратья ловят мышей и птиц.

В ходе эволюции зрачки кошек приобрели интересную функцию: когда кошка фокусируется на важном объекте, фоновые изображения «отключаются». Это достигается благодаря вертикальной форме зрачка.

Эксперты считают, что этот навык остался неизменным даже после длительного сосуществования с человеком. Причины, по которым крупные кошки не обладают такой особенностью, пока остаются загадкой.

Интересно, что у животных, которые могут стать добычей крупных кошек, зрачки, наоборот, захватывают всю площадь пространства. Это позволяет овцам, коровам, зебрам и другим травоядным заметить хищника раньше и избежать опасности.