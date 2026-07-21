Домашние питомцы, такие как кошки и собаки, приносят радость, но могут стать источником проблем, например, из-за блох.

Одной из таких проблем являются блохи. Как же помочь своему любимцу избавиться от этих кровососущих насекомых?

Эксперты делятся самыми эффективными способами борьбы с блохами на шерсти домашних кошек и собак.

Как животные подхватывают блох

Перед тем как рассмотреть способы избавления от паразитов, важно понять, как животные могут их подхватить.

Во-первых, это происходит во время контакта с другими животными. Кошки и собаки часто общаются на улице во время выгула, и в группе риска находятся именно собаки.

В отличие от домашних кошек, которые предпочитают оставаться дома, собаки более общительные и могут контактировать с несколькими другими животными за одну прогулку.

Хозяин может защитить своего питомца, не позволяя ему гулять без поводка.

Еще один способ попадания блох — от соседей. Это может произойти, если соседи начинают борьбу с клопами или тараканами. Вместе с этими насекомыми могут сбежать и блохи, попадая на шерсть животного. Хотя вероятность передачи от человека невелика.

Блохи также могут обитать в подвалах и подъездах.

Зараженное блохами животное легко распознать по его поведению: постоянный зуд заставляет его чесаться и ловить паразитов зубами.

Как помочь питомцу

Первый способ — использовать косметические средства для борьбы с паразитами, такие как шампуни, бальзамы и спреи.

Второй способ — приобрести капли, которые наносятся на кожу в области холки. Эти капли проникают в кровь через кожу, и, когда блоха кусает животное, она получает дозу яда и погибает. Личинки также уничтожаются.

Третий способ — надеть специальный ошейник против блох. Однако стоит отметить, что этот метод более эффективен для собак, чем для кошек. Хотя ошейник может не полностью избавить животное от блох, он поможет предотвратить их повторное появление.

Сегодня существует множество химических препаратов, которые эффективно борются с различными паразитами, включая мух, тараканов, клопов и блох, что делает процесс уничтожения этих насекомых быстрым и эффективным.