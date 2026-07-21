Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собирают ли пчелы нектар с одного или нескольких видов растений? 0 51

В мире животных
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пчела собирает нектар

Как получится.

 

Домашние пчелы, благодаря большому числу особей в своих семьях (десятки тысяч), обычно ориентируются на массово цветущие растения. Именно такие источники нектара ищут пчелы-разведчицы и направляют к ним отряды сборщиц.

В результате соты заполняются почти исключительно медом, собранным с одного вида растений.

Это позволяет пчеловодам различать липовый, гречишный, донниковый и другие виды меда. Однако на лугу может одновременно цвести множество растений, которые также посещают пчелы.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Орнитологи выяснили, почему дятлы не страдают от мигрени
Изображение к статье: Как правильно выгуливать кошку на улице и нужно ли это делать
Изображение к статье: Почему у копытных со светлым крупом короткий хвост?
Изображение к статье: Сколько раз может кусать один и тот же комар?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Молния может быть предсказуемой
Наша Латвия
Изображение к статье: Сколько стоит бомбоубежище?
Наша Латвия
Изображение к статье: Поток плазмы
Наша Латвия
Изображение к статье: Михаил Задорнов
Люблю!
Изображение к статье: Договор дороже жизней
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Модифицированный крахмал
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молния может быть предсказуемой
Наша Латвия
Изображение к статье: Сколько стоит бомбоубежище?
Наша Латвия
Изображение к статье: Поток плазмы
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео