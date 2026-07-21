Домашние пчелы, благодаря большому числу особей в своих семьях (десятки тысяч), обычно ориентируются на массово цветущие растения. Именно такие источники нектара ищут пчелы-разведчицы и направляют к ним отряды сборщиц.

В результате соты заполняются почти исключительно медом, собранным с одного вида растений.

Это позволяет пчеловодам различать липовый, гречишный, донниковый и другие виды меда. Однако на лугу может одновременно цвести множество растений, которые также посещают пчелы.