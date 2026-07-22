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Генетическая защита слонов от рака может быть полезна и для людей 0 51

В мире животных
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генетическая защита слонов от рака может быть полезна и для людей

Международная группа ученых под руководством Оксфордского университета обнаружила, что у слонов в 20 раз больше копий гена Р53, чем у людей. Это улучшает реакцию на канцерогенные клетки. Благодаря этому смертность от рака у слонов составляет 5% по сравнению с 25% у людей.

 

Клетки живых организмов должны постоянно обновляться, при этом новые клетки являются точными копиями старых. Однако иногда происходят мутации, когда белки ошибаются при репликации ДНК. В норме клетки исправляют большинство таких ошибок сразу.

Тем не менее, различные факторы, как внутренние (генетические), так и внешние (экология, стресс, питание), могут препятствовать своевременной реакции и увеличивать скорость мутаций. В результате с возрастом ошибки накапливаются.

Здесь на помощь приходит хранитель генома Р53, который регулирует восстановление ДНК и подавляет неконтролируемый рост клеток, что делает его антионкогеном. Если обнаруживается поврежденная ДНК, белок активируется и организует процессы, чтобы временно прекратить репликацию и исправить неверные копии клеток. Однако, когда клетки здоровы, другой белок MDM2 E3 отключает Р53, так как он больше не нужен.

Авторам исследования удалось выяснить, что в этом молекулярном взаимодействии и заключается уникальность слонов. У человека единственную копию противоракового Р53 всегда отключает белок MDM2 E3. В то время как у слонов 40 различных молекул позволяют некоторым из них избегать взаимодействия и уходить от инактивации. Таким образом, некоторые изоформы Р53 всегда остаются на страже.

Понимание того, как вариации Р53 повышают сопротивляемость организма раку, может быть использовано для таргетной терапии у онкобольных людей. Продолжается поиск возможностей активировать такой способ профилактики рака у человека.

Ранее ученые обнаружили свойства для борьбы с онкологией у степного цветка из Киргизии, паучьего шелка и березовой коры.

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