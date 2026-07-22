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Как тиктаалик жил на суше и вернулся в море 0 63

В мире животных
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как тиктаалик жил на суше и вернулся в море

Исследователи из Чикагского университета, Калифорнийского университета в Беркли и Дрексельского университета обнаружили останки ископаемой четвероногой рыбы, которая после жизни на земле вернулась обратно в воду.

 

Лопастеперая рыба тиктаалик (Tiktaalik roseae) вышла из воды на сушу 375 миллионов лет назад.

Этот вид, открытый в 2004 году, представляет собой переходную форму между рыбами и наземными позвоночными.

Недавно американские ученые обнаружили ископаемые останки неизвестной полурыбы-полуживотного. Существо достигало 75 см в длину, что значительно меньше тиктаалика, длина которого могла составлять целых 275 см. Из-за такой большой разницы первоначально палеонтологи предположили, что обнаружили молодого тиктаалика. Однако выяснилось, что перед ними новый вид.

Новой доисторической особи дали имя Qikiqtania wakei, образованное от инуитских названий региона, где были найдены останки. Сам вид был назван в честь эволюционного биолога из Калифорнийского университета в Беркли Дэвида Уэйка.

Исследователи проанализировали особенности строения животного с помощью компьютерной томографии. Особенный интерес вызвали нагрудный плавник и плечевая кость, которая не имеет характерных борозд, указывающих на то, что к ней крепились мышцы и суставы.

Также ученые выяснили, что передние конечности животного были предназначены исключительно для плавания. Это позволяет сделать вывод о том, что животное выбралось на сушу из воды, а затем вернулось обратно.

Новое открытие является удачным примером того, что эволюция может двигаться не только по прямой, говорят палеобиологи. Некоторые существа сворачивали с «неудачной тропы», если она приводила в тупик, как это и случилось с Qikiqtania wakei.

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