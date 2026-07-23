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Какого цвета хамелеон, когда не маскируется? 0 48

В мире животных
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какого цвета хамелеон, когда не маскируется?

Скорее всего, сероватого.

 

Хамелеоны всегда имеют определённую окраску, так как в их коже присутствуют хроматофоры — клетки, содержащие пигменты. Цвет ящерицы не обязательно служит для маскировки. Он отражает эмоциональное состояние рептилии и зависит от того, сжаты ли клетки с пигментами или расправлены, а также от их расположения — близко к поверхности кожи или в глубине.

В редкие моменты, когда влияние хроматофоров минимально, хамелеон, скорее всего, будет светло-серым или серовато-бежевым.

Тем не менее, это может варьироваться в зависимости от конкретного вида, которых существует около двух сотен.

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