Хамелеоны всегда имеют определённую окраску, так как в их коже присутствуют хроматофоры — клетки, содержащие пигменты. Цвет ящерицы не обязательно служит для маскировки. Он отражает эмоциональное состояние рептилии и зависит от того, сжаты ли клетки с пигментами или расправлены, а также от их расположения — близко к поверхности кожи или в глубине.

В редкие моменты, когда влияние хроматофоров минимально, хамелеон, скорее всего, будет светло-серым или серовато-бежевым.

Тем не менее, это может варьироваться в зависимости от конкретного вида, которых существует около двух сотен.