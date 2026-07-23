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Ученые синтезировали яд рыбы фугу в 22 этапа: зачем это нужно? 0 45

В мире животных
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые синтезировали яд рыбы фугу в 22 этапа: зачем это нужно?

Международная группа исследователей из Германии, США и Японии разработала метод краткого синтеза тетродотоксина (ТТХ) — смертельного природного яда, который вырабатывается в организме рыбы фугу (иглобрюха).

 

Команда предложила процесс из 22 этапов, позволяющий создавать биологически активный аналог нейротоксина из доступных материалов. Этот способ эффективнее всех существующих в 30 раз и может быть масштабирован для разработки нового поколения обезболивающих.

Тетродотоксин, помимо иглобрюхов, производят некоторые ядовитые улитки, осьминоги, тритоны, лягушки и черви. Для ученых он остается до конца не изученной загадкой: соединение имеет сложную структуру и крайне нестабильно при выделении у живых существ. Создать его химическую копию в лабораторных условиях пытались в разных частях света с конца XIX века, но безуспешно.

Команда нового исследования представила синтез высокоэффективного тетродотоксина, который начинается с производного глюкозы и включает 22 этапа. По словам разработчиков, это самый краткий путь. На выходе ученые получают 11% вещества от исходных коммерчески доступных материалов, что считается впечатляющим результатом.

Руководители исследования заявили, что их метод на сегодня не только самый эффективный, но и единственный, который позволит производить ТТХ и его производные в больших объемах.

«Основной проблемой при синтезе тетродотоксина является его высокая химическая сложность, химическая нестабильность, а также сложность его очистки и выделения», — говорит Дирк Траунер, профессор химического факультета Нью-Йоркского университета.

Ради чего все труды?

Животные используют это соединение для самообороны: тетродотоксин — мощный паралитик. Он легко и быстро всасывается в кровь и закупоривает натриевые проводящие каналы в мембранах нервных клеток, действуя как пробка. Таким образом, токсин блокирует проводимость импульсов в нервных цепях.

Эти способности ученые рассчитывают использовать для создания нового поколения эффективных обезболивающих. Нервные сигналы, которые подавляет тетродотоксин, участвуют в ощущении боли организмом. Поэтому ученые так упорно пытались научиться его производить.

В медицине существует большая потребность в новых механизмах анестезии, которые бы не вызывали привыкания и таких побочных эффектов, как опиоиды. Авторы метода планируют использовать его как платформу для дальнейших разработок производных нейротоксина.

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