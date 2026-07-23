Пингвины не всегда были обитателями полярных льдов — это стереотип, который стоит разрушить.

На самом деле, 60 миллионов лет назад эти птицы предпочитали более теплый климат, напоминающий южноафриканский или галапагосский. На этих островах до сих пор обитают пингвины, но из-за слишком теплой погоды они являются самыми маленькими в мире.

Как же пингвины оказались в холодном климате? По данным ученых из Копенгагенского университета, им пришлось адаптироваться к изменениям климата. Результаты исследования генетиков и антропологов были опубликованы в Nature Communications.

«Когда температура понижалась, пингвины заселяли северные области с более теплыми водами, а при потеплении возвращались обратно к Южному полюсу», — говорит Тереза Коул, ведущий автор исследования.

В итоге пингвины обитают и в Африке, и в Австралии, и в Южной Америке. Исторической родиной всех пингвинов, как ныне живущих, так и вымерших видов, считается территория современной Новой Зеландии.

Существовал момент, когда пингвины чуть не вымерли. Благодаря терморегуляции, способности глубоко погружаться под воду и хорошему зрению, а также размерам тела, они смогли адаптироваться к новым условиям. Однако с лица Земли навсегда исчезли более 60 видов этих птиц. Общий предок всех современных пингвинов жил всего 14 миллионов лет назад.

Кроме того, ученые обнаружили генетические свидетельства того, что пингвины и их ближайшие родственники эволюционируют медленнее всех других птиц. Генетики объясняют это тем, что последние 10 миллионов лет эти пернатые живут в относительно стабильных условиях и им не нужно адаптироваться. Но в этом и кроется опасность: они слишком уязвимы к текущим антропогенным изменениям климата Земли.