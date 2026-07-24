Возраст рыб можно определить по годовым кольцам, которые образуются на их чешуе. Эти кольца связаны с неравномерным ростом рыбы в разные сезоны. Для подсчета колец необходимо специальным образом обработать чешуйки и рассмотреть их с помощью лупы или микроскопа.

У видов, обитающих в условиях, где сезонность не выражена (например, в экваториальных водах или на больших глубинах), кольца могут быть плохо различимы.

Более надежным способом определения возраста являются жаберные крышки, спилы костей и отолиты — округлые «камешки» из вестибулярного аппарата. В этих структурах также откладываются годовые слои. Однако большинство таких методов применимо только к мертвым экземплярам.