Для собак правильный "маникюр" не менее важен, чем чистка ушей и своевременная вакцинация.

Если по полу слышится бодрое цоканье переросших когтей, необходимо срочно взять когтерезку. Хорошо, если питомец с детства привык к этой деликатной процедуре.

Но что делать, если собака большая и не дает стричь когти, проявляя агрессию? Эксперты предлагают несколько рекомендаций.

Зачем стричь когти собаке

Подстриженные когти у собаки — это не только эстетика, но и забота о здоровье. Отросшие когти мешают правильной походке и координации движений, что негативно сказывается на осанке, позвоночнике и костях. Это может привести к таким заболеваниям, как артрозы и артриты, особенно у собак крупных пород.

С возрастом собаки отклонения развиваются быстрее, и их сложнее остановить и вылечить. Длинные когти могут также травмировать как саму собаку, так и окружающих. Они затвердевают и становятся грубыми, что может привести к серьезным ранам при случайном соприкосновении.

Кроме того, длинные когти могут врастать в подушечки лап, что создает риск инфекций.

Почему собаки боятся стричь когти

Небольшой процент домашних любимцев спокойно воспринимает стрижку когтей. Даже те, кто приучен с раннего возраста, могут напрягаться при виде когтереза. Почему эта обычная процедура вызывает стресс?

Собака не привыкла к стрижке с щенячьего возраста, и взрослую собаку сложнее адаптировать к нововведениям. Если пес испытал боль во время стрижки, он будет ассоциировать эту процедуру с негативом. Также, если хозяин ругал собаку за непослушание во время предыдущих маникюров, это может усугубить ситуацию.

Как подстричь когти большой собаке

Процедура стрижки может показаться пугающей для собак любых пород и размеров. Если со шпицем или таксой справиться легко, то с испуганным доберманом или лабрадором придется потрудиться.

В крупной собаке много силы и энергии. В стрессовой ситуации она может дать отпор даже крепкому человеку. Даже пойманная и зафиксированная собака может крутиться, вырываться и проявлять агрессию.

В некоторых случаях собака может попытаться убежать или спрятаться, проявляя агрессию и не подпуская никого к себе.

3 способа обрезки когтей

• Создайте ассоциативный ряд — стрижка = вкусняшки. Постепенно приучайте собаку к когтерезу, хваля и угощая ее любимым лакомством. Сначала покажите инструмент, дайте понюхать, прикоснитесь к лапам, щелкните кусачками, попробуйте подстричь. Каждый шаг сопровождайте угощениями. Процесс приучения может занять время.

• Используйте отвлекающие маневры. Лучше всего, если в этом участвуют два человека. Один может играть с собакой в любимую игру, а второй в это время стрижет когти. Начинайте с задних лап.

• Замените классическое срезание когтей альтернативными методами:

1. Чтобы избежать частых маникюрных процедур, гуляйте с собакой по твердым поверхностям — асфальт помогает поддерживать когти в порядке.

2. Подпиливание. Вместо когтерезов используйте специальные жесткие пилки и напильники для животных.

3. Обработка когтей специальной шлифовальной машинкой. Это подходит для собак с быстрорастущими когтями, которые боятся когтереза.

Главное, что следует помнить: при стрижке когтей питомца не нервничайте и не проявляйте злость. При аккуратном обращении и правильном подходе даже большой и грозный пес сдаст свои позиции и дружески подаст лапу для маникюра.