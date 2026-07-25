Кошки часто проявляют интерес к обуви своих хозяев: некоторые из них просто обнюхивают её, другие могут попробовать на вкус или использовать как подушку для сна.

Такое поведение может настораживать владельцев, ведь любимцы могут испортить дорогую обувь.

Однако в большинстве случаев кошки не намерены причинять вред туфлям или сапогам: у животных совершенно иные мотивы.

Причины интереса питомца к обуви

Известно, что у кошек очень развитое обоняние, поэтому через запах обуви они могут "определять", где вы были, с кем общались и контактировали ли с другими животными.

Если от вашей обуви исходит запах постороннего животного, кошка не оставит это без внимания: питомец может начать тереться, облизывать и любым другим способом оставлять свой запах на обуви.

Эксперты считают, что таким образом домашний питомец защищает своего владельца от "посягательства" других кошек.

Если же котенок стал спать в вашей обуви, это может свидетельствовать о его стрессовом состоянии. Запах хозяина помогает малышам успокоиться и снизить уровень тревожности.

Кроме того, постоянный интерес к обуви говорит о том, что животное искренне привязано к своему владельцу.