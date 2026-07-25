В рамках уголовного процесса, в котором Государственная полиция задержала четырех человек по подозрению в длительном совершении действий сексуального характера с животными и съемке этих действий, были изъяты 11 лошадей, которых затем доставили в безопасное место в окрестностях Лиепаи, пишет LSM+.

Проданы почти все лошади, пострадавшие в Латвии от сексуального насилия

Состоялся аукцион, на котором продавались, возможно, именно эти лошади. Десять из них были проданы, сообщает программа «Обсудим вечером». Хозяйка фермы, которая до этого момента заботилась о животных, говорит, что лошади чувствуют себя хорошо. Одного из привезенных пони они приобрели сами.

Временным домом для 11 лошадей и одного жеребенка крестьянское хозяйство Atvases стало с конца апреля. Хозяйка Ласма обращается к каждой лошади по имени. Здесь обрабатывают около 140 гектаров земли, сами содержат около 20 лошадей и имеют большой опыт ухода за ними. Также здесь занимаются разведением крупного рогатого скота. Выделить отдельные боксы и несколько загонов для новых постояльцев не составило труда.

«Жеребцы находятся отдельно, каждый в своем загоне. Их нельзя выпускать вместе. За этим нужно следить. Есть кобылы, которые раньше были вместе, их мы и держим вместе. Жеребята отдельно. И жеребцов, конечно, тоже отдельно», — сказала владелица крестьянского хозяйства Atvases Ласма Петревица.

— Но вам особо много не рассказывали о том, почему этих животных изъяли?

«Нет, об этом мне никто ничего не рассказывал. Это была тайна», — ответила она.

Лошади разного возраста — от почтенных 29 лет до трехмесячного жеребенка.

«Сейчас уже есть трава, молодое сено. Весной мы давали сено, даем овес. Старым лошадям готовим кашу, потому что они уже не могут это есть. Что было необходимо — мы подрезали копыта тем, у кого они отросли, отглистовали всех лошадей. С лошадьми все в порядке. Они очень адекватные и совершенно нормальные животные. Маленький пони — из России, а все остальные — лошади латвийской породы и помеси пони», — отметила Ласма Петревица.

Объявление о возможности приобрести изъятых лошадей Государственное агентство обеспечения разместило на своем сайте 20 июля. Начальная цена каждой лошади составляла 650 евро. Хозяйка признает, что в течение этих трех дней интерес со стороны людей был большим, многие звонили и задавали вопросы по телефону.

«Я думаю, что многих лошадок тоже заберут. Меньше интересовались более старыми лошадьми — жеребцами и самым старым пони. Но надеюсь, что и остальные попадут в хорошие дома», — добавила она.

Интерес к покупке лошадей оказался большим. Десять из них отправятся в новые дома. Самую высокую цену — 2000 евро — предложили за гнедую кобылу Леди Попинс. Двум лошадям, которым 20 и 29 лет, придется ждать следующего аукциона: при повторной продаже их начальная цена будет снижена на 20%. Стоит отметить, что одним из этих десяти стал пони, который настолько понравился семье Петревицев, что они решили приобрести его сами.