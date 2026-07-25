Рижская дума предупреждает, что в субботу в микрорайоне Иманта, предположительно, была замечена медведица с медвежатами.

Как сообщил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс, муниципалитет получил информацию о том, что в субботу в Иманте видели медведицу с детенышами. В настоящее время ответственные службы обследуют территорию, чтобы проверить достоверность этого сообщения.

Поскольку появление диких животных в городской среде может представлять опасность как для людей, так и для самих животных, самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность и не приближаться к медведям. Особенно опасно пытаться фотографировать животных или подманивать их. Медведица, защищая детенышей, может стать агрессивной, если почувствует угрозу.

«Время от времени дикие животные заходят и в населенные районы Риги. В таких ситуациях самое важное — сохранять спокойствие, не приближаться к животному и незамедлительно сообщить об этом соответствующим службам. Призываем всех проявлять ответственность, чтобы обезопасить и себя, и животных», — заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).

Если вы встретили медведя, Рижская дума рекомендует:

не приближаться к животному и не пытаться фотографировать или снимать его с близкого расстояния; не кормить медведя и не пытаться его отпугнуть; если медведь находится рядом, сохранять спокойствие и медленно отступить, не убегая; не подпускать к животному детей; держать собак на поводке, поскольку свободно бегущая собака может спровоцировать медведя; если вы находитесь в автомобиле, оставаться в нем и дать животному спокойно уйти; по возможности предупредить других людей, находящихся поблизости; не оставлять в свободном доступе пищевые отходы и открытые мусорные контейнеры, которые могут привлечь медведей и других диких животных.

При обнаружении медведя или другого крупного дикого животного в городе жителей просят немедленно сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 110. Если животное представляет непосредственную угрозу безопасности людей, следует сразу звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Муниципалитет также призывает не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и не мешать работе служб, собираясь в месте предполагаемого нахождения животного.

Рижская дума следит за развитием ситуации и взаимодействует с ответственными службами для обеспечения безопасности жителей и принятия необходимых мер в случае подтверждения информации.