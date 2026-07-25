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В Латвии обнаружено новое место обитания редкой улитки 0 92

В мире животных
Дата публикации: 25.07.2026
LETA
Изображение к статье: улитка

В Латвии обнаружено новое место обитания большой башенной улитки (Ena montana), сообщает АО «Латвийские государственные леса» (LVM).

Как отмечают в компании, специалист по экологическому планированию LVM обнаружила новую популяцию большой башенной улитки в волости Лиепна Алуксненского края. В Латвии этот вид находится под особой охраной государства и классифицируется как находящийся под серьёзной угрозой исчезновения.

По словам специалиста по экологическому планированию LVM Дианы Марги, эта находка особенно ценна тем, что расположена на значительном расстоянии от всех ранее известных мест обитания большой башенной улитки.

«Это расширяет наши представления о распространении данного вида в Латвии и одновременно возлагает на нас ответственность за сохранение природной ценности этой территории», — отметила она.

Распространение башенной улитки тесно связано с естественными, мало нарушенными лесными экосистемами.

Чаще всего большая башенная улитка встречается в старых лиственных лесах с богатым напочвенным покровом и разнообразной структурой, где сохранилась естественная динамика экосистемы. Присутствие таких видов нередко служит индикатором высококачественной природной среды — мест, где природные процессы продолжаются без существенного вмешательства человека. Поэтому каждое новое место обитания представляет собой не только научную ценность, но и свидетельствует о наличии особо ценной природной территории, поясняют в LVM.

Несмотря на своё название, большая башенная улитка имеет весьма скромные размеры: высота её раковины составляет всего 14–17 мм, а ширина — 6–7 мм. Раковина бурого цвета, яйцевидно-конической формы, с 7–8 слегка уплощёнными завитками. Питается улитка растительными остатками, грибами и лишайниками.

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#наука #Латвия #экология #природа #леса
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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