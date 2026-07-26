Китовая акула, или Rhincodon typus, достигает длины 20 метров и веса 34 тонны. Это крупнейшая акула в мире, размеры которой сопоставимы с небольшим кашалотом. В отличие от глубоководного любителя кальмаров, китовая акула является медлительным и мирным морским обитателем, питающимся планктоном.

Считается, что самые крупные животные являются растительноядными, но в морской среде действуют свои законы. Ученые предполагали, что синие киты и китовые акулы питаются в основном мелкими рачками и рыбой, хотя растительные корма не особенно питательны для таких огромных существ. Однако, проанализировав результаты биопсии китовой акулы, ученые выяснили, что эта крупная рыба может переваривать все, что попадает ей в пасть.

Чтобы выяснить рацион китовых акул, ученые проанализировали содержание аминокислот и жирных кислот в их тканях, а также в фекалиях.

В результате исследования выяснили, что основную часть рациона этих животных составляют не планктон и мелкие организмы, а бурая водоросль саргассум. Эти водоросли не случайно оказываются в желудке акул, а входят в их обычный рацион и играют важную роль в строительстве клеток.

Анализ фекалий китовых акул также выявил следы полупереваренного криля, что указывает на то, что акулы, вероятно, заглатывают ракообразных случайно, не используя их для получения питательных веществ.

Новое исследование не только расширяет знания о рационе этих морских гигантов, но и может помочь зоологам в корректировке рациона акул в океанариумах.

Исследование опубликовано в журнале Ecology.