Хотя стрекательные клетки (книдоциты) могут срабатывать автоматически, у живой медузы их функционирование, по всей видимости, контролируется нервной системой. В противном случае она постоянно жалела бы саму себя, так как ее щупальца постоянно касаются друг друга и краев купола.

Не было обнаружено агрессивного внутривидового поведения у медуз, и случаи каннибализма также неизвестны.

Вероятно, при взаимных касаниях медузы не воспринимают друг друга как пищу или угрозу, поэтому и не используют свои стрекательные клетки.