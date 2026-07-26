Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жалят ли медузы друг друга? 0 47

В мире животных
Дата публикации: 26.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медузы

Вряд ли.

 

Хотя стрекательные клетки (книдоциты) могут срабатывать автоматически, у живой медузы их функционирование, по всей видимости, контролируется нервной системой. В противном случае она постоянно жалела бы саму себя, так как ее щупальца постоянно касаются друг друга и краев купола.

Не было обнаружено агрессивного внутривидового поведения у медуз, и случаи каннибализма также неизвестны.

Вероятно, при взаимных касаниях медузы не воспринимают друг друга как пищу или угрозу, поэтому и не используют свои стрекательные клетки.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 3 способа подстричь когти большой собаке без стресса для нее и хозяина
Изображение к статье: Почему кошки интересуются обувью своих владельцев: неожиданные причины
Изображение к статье: Сколько лет рыбе?
Изображение к статье: Ученые выяснили, откуда пингвины расселились по Земле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Абдул Б.
В мире
Изображение к статье: Помидоры
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин
Люблю!
Изображение к статье: Крыжовник
Еда и рецепты
Изображение к статье: Яблоки
Дом и сад
Изображение к статье: Ягода малина
Еда и рецепты
Изображение к статье: Абдул Б.
В мире
Изображение к статье: Помидоры
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева и Максим Галкин
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео