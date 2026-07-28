Доступ в воздушное и морское пространство вблизи финских городов Котка и Хамина был ограничен, чтобы в случае необходимости иметь возможность обезвредить случайно попавшие туда дроны Украины, сообщили финские военные.

Силы обороны Финляндии в качестве меры предосторожности, связанной с атаками украинских беспилотников на территорию России, в очередной раз ограничили доступ в воздушное и морское пространство близи городов Котка и Хамина. Об этом сообщает финское онлайн-издание Yle утром во вторник, 28 июля.

"Ограничение на использование воздушного пространства вступило в силу после восьми утра. Морская зона была закрыта вскоре после этого. Ограниченная территория на западе граничит с районом Кауниссаари, а на севере - с портом Хамина", - говорится на русскоязычном сайте издания.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Генштаба ВС Финляндии, закрытие морских районов и воздушного пространства необходимо, чтобы при необходимости можно было безопасно нейтрализовать дроны, которые могут случайно залететь на территорию Финляндии.

Ранее, 17 июля, подобные ограничения вводились в восточной части Финского залива.

Инциденты с дронами в Румынии

С начала полномасштабной войны России против Украины случаи захода ракет и дронов, а также падение их обломков фиксировались на территории нескольких государств, входящих в НАТО. Нередко это касалось соседних с Украиной или Россией стран: в первую очередь, Польши, Румынии и стран Балтии.

27 июля посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии, после того как ВВС страны в период с 24 по 26 июля сбили три дрона, вторгшиеся в ее воздушное пространство. В ходе встречи дипломату вручили официальную вербальную ноту, в которой сообщалось о решении объявить одного из сотрудников представительства РФ в Бухаресте персоной нон грата и потребовать от него покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотного летательного аппарата, уничтоженного на территории Румынии. Расследование подтвердило, что компоненты имеют российское происхождение.

5 июня украинский морской дрон взорвался в порту Констанца - крупнейшем морском порту Румынии. "Во время выполнения задач в Черноморской оперативной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС ВС Украины под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии", - пояснили тогда в Минобороны Румынии. Отмечается, что украинские военные "предоставили необходимую информацию" румынской стороне для предотвращения жертв.

10 июня Румыния направила Украине официальную ноту с десятью вопросами касательно этого происшествия. Кроме прочего, Бухарест предложил Киеву запрограммировать свои морские дроны так, чтобы те самоуничтожались в случае попадания в пределы зоны в 12 морских миль от румынского побережья Черного моря. "Если из-за различных ошибок, потери управления вы попадаете в эту зону, вы не можете продвигаться дальше", - пояснил ситуацию министр обороны Румынии Раду Мируцэ спустя шесть дней после инцидента.

Российские дроны в Польше

В ночь на 10 сентября 2025 года 19 российских БПЛА с территории Украины и Беларуси вторглись в воздушное пространство Польши. В ответ были подняты истребители НАТО, которые сбили часть дронов, что произошло в Польше впервые с начала войны в Украине. Обломки одного беспилотника упали на жилой дом в Вырыках, к счастью обошлось без пострадавших.